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19.07.2019
Военное обозрение

Эсминец "Джон С. Маккейн" столкнулся со смещением вала

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Эсминец "Джон С. Маккейн", выведенный из эксплуатации после столкновения с другим судном в 2017 году, не может вернуться в строй из-за новой проблемы, возникшей при его испытаниях после того, как был выведен из сухого дока. Об этом заявили в Минобороны США.

Источник изображения: https://www.defensenews.com/

Как выяснили рабочие в ходе тестирования корабля, обратив внимание на сильные вибрации, вал, проходящий через корпус и поворачивающий один из двух винтов, перекошен. По всей видимости, его смещение вызвало столкновение в августе 2017 года. Предполагается, что устранение этого дефекта будет осуществлено в октябре 2019 года с тем расчетом, чтобы завершить все работы на следующий месяц.

Со слов бывшего инженера американского флота, пожелавшего сохранить анонимность, повреждение вала может означать, что подшипники, которые его поворачивают, вышли из строя (что неприятно, но исправимо), или то, что что вал деформирован либо смещен главный редуктор (что очень плохо).

Флот надеялся вернуть "Маккейна" уже этой весной. Однако возникло ряд проблем. Одна из них состояла в том, что конструкция эсминцев данной модели не дает возможность восстановить отдельные части корабля. В итоге фактически пришлось вырезать поврежденные блоки.

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Страны
США
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