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19.07.2019
Lenta.ru

"Слабые места" С-400 сочли преимуществом

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Источник изображения: Фото: Виталий Невар / Reuters

Выявленные американской аналитической организацией Stratfor "слабые места" российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" подчеркивают его превосходные характеристики, пишет в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Специалист обсудил три "уязвимости", о которых сообщил Stratfor. Среди них первая — неспособность комплекса отразить массированный удар противника. "Но считать это недостатком ЗРК С-400, все равно, что утверждать, будто слабым местом полуторки является ее неспособность везти 10-тонный груз", — полагает эксперт.

Вторая — российский ЗРК не гарантирует поражение низколетящих средств воздушного нападения (СВН) над местностью со сложным рельефом. По мнению Сивкова, в этой части С-400 "Триумф" превосходит MIM-104 Patriot. "Наш ЗРК поражает СВН за пределами горизонта, а это означает, что и в районах со сложным рельефом, в зонах радиолокационной тени своих обзорных и стрельбовых станций, он, при надлежащей организации системы ПВО [противовоздушной обороны], сможет достать цель", — уверяет член РАРАН.

Третья — для обеспечения боевой устойчивости С-400 "Триумф" нуждается в прикрытии зенитными огневыми средствами малой дальности. "И тут они правы. Любому военному специалисту понятно, что, отражая массированный налет, ЗРС большой (или средней) дальности должна одновременно отслеживать и обстреливать большое количество СВН в своей зоне ответственности", — отмечает доктор военных наук.

Сивков заключает, что "попытка [Stratfor] опорочить наш ЗРК провалилась", что "свидетельствует о превосходных характеристиках российского комплекса ПВО".

Согласно отчетe Stratfor, опубликованному в июле, наиболее полно возможности С-400 "Триумф" раскрываются под управлением оснащенных соответствующей техникой военных операторов.

В июле Ричард Коннолли из Бирмингемского университета (Великобритания) заявил, объясняя популярность С-400 "Триумф" в мире, что Россия традиционно отстает от Запада в самолетостроении, но опережает его в военном ракетостроении.

В феврале 2018 года Сивков предложил создать противоастероидную термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Проекты
Ядерный щит
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