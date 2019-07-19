Британский флот испытал ракету, созданную для поражения смертников

Новая ракета, предназначенная для уничтожения террористов, включая смертников, поразила прямым попаданием катер-мишень в Ирландском море, будучи выпущенной с британского фрегата HMS Sutherland типа 23.

Источник изображения: https://ukdefencejournal.org.uk/

Легкая многоцелевая ракета получила обозначение Martlet. Первоначально она была разработана для оснащения вертолетов модели Wildcat, которые благодаря новому оружию должны были уничтожать небольшие лодки, представлявшие угрозу флоту.

Как пояснили в Королевском флоте, недавние инциденты, связанные как торговыми, так и военными судами показали риски, которые несут пилотируемые и беспилотные системы надводного и воздушного базирования, вооруженные взрывными устройствами.

Всего спустя пять месяцев после того, как состоялось обсуждение идеи, фрегат "Плимут" вышел из Аберпорта […] столкнулся с быстроходным кораблем, несущимся по воде.

- пояснили в минобороны.

По цели было выпущено 120 выстрелов из пушки и четыре ракеты Martlet, каждая из которых в стандартной комплектации несет боеголовку весом в 3 кг. Новое оружие в состоянии, со слов издания UK Defence Journal, "в одно мгновение" развивать скорость, превышающую звуковую в полтора раза.

Источник изображения: https://ukdefencejournal.org.uk/

В настоящее время большинство судов Королевского флота вооружено пулеметами и мини-пушками для поражения небольших целей.

Добавляя ракету к орудийной установке [калибра 30 мм], ожидается, что она увеличит оборонительные способности корабля. Это является ключом к успешной защите от быстроходных судов, использующих тактику атаки роем.

- пояснили в британских ВМС.