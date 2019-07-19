Показаны современные российские микродисплейные системы индикации, включая "очки" танкиста

На завершившемся военно-морском салоне в Санкт-Петербурге были представлены далеко не только "военно-морские образцы". Так, КБ "Дисплей" представило стенд с микродисплейными системами индикации как "монокулярного" и "бинокулярного" (в виде очков) типов, так и бесконтурного типа.

Источник изображения: topwar.ru

Речь идёт о микродисплейных системах НСИ – нашлемного типа. Закрепляясь на шлеме бойца, НСИ различного вида позволяют осуществлять обеспечение военнослужащего визуальной информацией и сопутствующими оперативно-тактическими данными.

В частности, среди представленных – НСИ-04, которая выполнена на базе интерфейса SVGA с приёмом цветного TV-сигнала. Микродисплей НСИ-04 имеет разрешение 800х600 точек, обеспечивая яркость до 150 кд на метр квадратный. Система позволяет в режиме реального времени отображать картографические данные, информацию навигационного плана. Также НСИ-04 и другие версии микродисплейных систем индикации обеспечивают получение оптической прицельной информации. Работает система в широком температурном диапазоне: от минус 40 до плюс 55 по Цельсию.

Представленная на военно-морском салоне НСИ-06 обеспечивает настройки диоптрий под глаз военнослужащего.

Бинокулярная система НСИ-05Б (очки) имеет те же основные функции, при этом она может быть закреплена и на шлемофоне танкиста.

Источник изображения: topwar.ru

Работает НСИ-05Б фактически в качестве цифровой приборной доски, предоставляя целый комплекс информации в формате 2D с разрешением 800х600 точек. Рабочие температуры от -50 до +60 по Цельсию. То есть, вполне пригодно для арктических условий, а также условий ведения боевых действий в тропическом климате. Потребляемая мощность – всего 1 Вт, напряжение до 15 В.