Gazeta Polska (Польша): терпеливый Путин, расколотый Запад и угроза новой перезагрузки

Устав от санкций, Европа захотела пойти на сближение с Москвой. Это радует Путина, который терпеливо ждет, когда в ЕС произойдут изменения. Раз с американцами ничего не вышло, пойдет и перезагрузка с Европой, тем более что она ослабит и евроатлантическое партнерство, пишет газета. Но перезагрузка станет плохой новостью для стран, находящихся в буферной зоне между Западной Европой и Россией.

С 2014 года еще ни разу не бывало так, чтобы Запад (как минимум его важная и большая часть) так сильно стремился к перезагрузке отношений с Москвой. Это показали последние недели: Россия вернули все права в рамках ПАСЕ, Трамп снова встречался с Путиным, а Макрон и Меркель проявили желание возобновить переговоры в нормандском формате. Санкции нанесли удар по экономике и российскому обществу, но не смогли всерьез пошатнуть фундамент режима Путина. Другое наказание за нападение России на Украину, то есть международная изоляция, уже давно утратило актуальность: западные лидеры в конечном итоге решили отказаться от бойкота Путина после того как начался его очередной президентский срок. Судя по всему, сейчас начинается новый этап "нормализации".

Путинская оттепель

Год назад в начале своего очередного президентского срока Путин попытался несколько скорректировать свой внешнеполитический курс. Если 2012-2018 годы остались в истории как период вооруженных конфликтов, которые провоцировала или подпитывала Россия, использования агрессивной риторики и экспансионистских действий на международной арене, то сейчас мы видим попытку восстановить отношения с Западом.

Почему Путин на нее решился? Отчасти его вынудили пойти на такой шаг экономические проблемы России (ставшие в определенной мере следствием санкций, но в первую очередь - отсутствия реформ), а также патовая ситуация в двух регионах, где Москва проводила свои самые масштабные заграничные операции: на Украине и в Сирии.

На это, к счастью для Кремля, накладывается обостряющийся конфликт внутри евроатлантического сообщества ("Северный поток - 2", Иран, торговая политика) и ЕС (Брексит, тема мигрантов, нападки европейского мейнстрима на Польшу и Венгрию). У путинской стратегии "перезагрузки 2.0" (первая была делом рук администрации Обамы) есть два варианта. Оптимальный предполагает, что Кремлю наконец удастся склонить к переговорам Трампа, а более реальный означает нормализацию отношений с Европой. Конечно, Путину было бы гораздо выгоднее добиться сближения с американцами, но оно маловероятно.

Переговоры российского президента с Трампом в Осаке не дали никаких результатов, как и встречи на рабочем уровне (например, 10 июля в Хельсинки с участием заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла). О том, что отношения между Москвой и Вашингтоном зашли в тупик, свидетельствует, в частности, фраза из заявления Госдепартамента, сделанного после встречи в финской столице: "Хейл подчеркнул, что хотя США стремятся сгладить разногласия и развивать сотрудничество с Россией по ряду международных проблем, негативные действия Москвы по-прежнему остаются препятствием для прогресса в двусторонних отношениях".

Раз с Трампом договориться не получается, а отношения с США лишь ухудшаются, Кремль делает ставку на сближение с Европой. Оно не только принесет Москве экономические выгоды и усилит ее позицию относительно Вашингтона, но и вобьет клин в евроатлантическое партнерство. Кремль также постарается использовать новую ситуацию, которая сложилась в Брюсселе после выборов в Европарламент. Пророссийские популисты, вопреки опасениям, не одержали на них победы, однако, баталии на почве выбора важнейших европейских чиновников показывают, что Европарламент раздроблен. О плюсах и минусах традиционного доминирования крупных фракций социалистов и христианских демократов можно, конечно, спорить, однако, ясно, что нынешний расклад сил позволит России свободнее проводить свою стратегию по ослаблению ЕС и подрыву его единства.

Разумеется, дл претворения этой стратегии в жизнь Путину понадобится располагающая атмосфера на Западе, а она уже есть, по крайне мере во многих европейских странах. Государства Западной Европы склонны быстро забывать о российских преступлениях, как выяснилось, не только совершенных против других народов где-то на периферии континента (в Грузии или на Украине), но и против собственных граждан (малазийский "Боинг", покушение на Скрипаля). Им не мешает даже то, что российские спецслужбы ведут гибридную подрывную войну против демократии в отдельных европейских государствах.

Популистов, симпатизирующих Москве, критикуют вовсе не за сотрудничество с Россией (это лишь предлог), а за стремление подорвать доминирование в ЕС уклада, держащегося на социалистах, христианских демократах и либералах. При этом Кремлю удается ловко убеждать Запад в том, что без России невозможно разрешить мировые проблемы, а поэтому с ней нужно вести диалог. На самом деле все совсем наоборот: Москва не помогает разрешать конфликты, а провоцирует их. При этом западные страны считают Россию гораздо более мощной и влиятельной страной, чем она есть в действительности.

Газовые договоры - это лишь один из признаков стремления значительной части Запада и Европы к перезагрузке. Путин знает, что делает, поднимая финансовую тему (Голландия выступает самым ярким примером того, как современные западные страны расставляют приоритеты: спокойствие оказывается важнее справедливости, а перспективы извлечь прибыль - памяти о жертвах). Во время своего визита в Италию в начале июля Путин на каждом шагу подчеркивал, какой ущерб несут обе стороны от санкций. Ему, конечно, вторило итальянское правительство (спустя пару дней появилась запись, компрометирующая входящую в коалицию "Лигу", которую, как выяснилось, финансировала Россия). "Европейские страны не поставили на наш рынок в миллиардах исчисляемые товары. Это ущерб для всех нас", - говорил Путин на пресс-конференции с итальянским премьером.

Перезагрузка угрожает Западу

Что принесет с собой нормализация отношений между частью Запада и Россией? Только плохие новости для стран, находящихся в буферной зоне между Европой и РФ. Киев может ожидать усиления давления в вопросе претворения в жизнь минских договоренностей, а это будет означать закрепление фактической утраты контроля над Донбассом (хотя формально автономный регион останется в границах Украины). Александру Лукашенко придется согласиться на российские условия интеграции, поскольку, как можно предположить, Брюссель уже дал свое неофициальное согласие на такой сценарий.

Заседание кабинета министров и парламента в Молдавии Источник изображения: © Sputnik | Перейти в фотобанк

Вполне возможно, что испытательным полигоном для такой "реальной политики" ЕС (проводящейся, к сожалению, с согласия США) стала Молдавия. Там неожиданно свергли правительство лагеря влиятельного олигарха Владимира Плахотнюка и создали экзотическую коалицию проевропейских демократов с пророссийскими социалистами. Достаточно вспомнить, что за несколько дней до политического переворота в Кишинев одновременно приехали представители России, ЕС и Соединенных Штатов… Сейчас молдавское правительство возглавляет демократка Майя Санду, но проблема в том, что президентом остается кремлевская марионетка Игорь Додон (есть запись, на которой он говорит, что его партию финансировала Москва, и требует от Плахотнюка заключить политическую сделку в присутствии российского посла), а социалисты получили министерство внутренних дел и обороны. Кроме того, они, конечно, руководят армией и спецслужбами, так что когда российский лагерь обретет всю полноту власти, лишь вопрос времени.

Причины для беспокойства есть также у другого олигарха, управляющего страной "с заднего сидения": недавние провокации и бурные события в Грузии могут затормозить сближение этой страны с Западом, а при неблагоприятном развитии событий даже привести к повторению чего-то вроде молдавского сценария.

Однако произвести перезагрузку в отношениях с Европой, заключив союз только с Германией, Италией и небольшими странами вроде Венгрии и Австрии, у Путина не получится. В ситуации, когда Великобритания, Польша, страны Балтии, большая часть Скандинавии и еще пара других членов ЕС (плюс, конечно, Украина) выступают единым фронтом с США, Москве придется привлечь на свою сторону также Париж. Тогда она сможет обострить разногласия в ЕС, что, в свою очередь, негативно отразится на НАТО.

Возможная перезагрузка - это также плохая новость для таких стран, как Польша или страны Балтии: они входят в состав ЕС и НАТО, но Западная Европа считает их членами второй категории, а Россия - частью своей (временно утраченной) традиционной сферы влияния. Польское руководство поступает совершенно верно, отказываясь безучастно следить за сближением Парижа и Берлина с Москвой, отметая дипломатический курс своих предшественников и всеми силами стараясь укрепить союз с Вашингтоном. "Старая" Европа настолько стремительно нормализует отношения с Россией, что нам стоит поспешить. Судя по действиям правительства "Права и справедливости" (PiS) и президента Дуды (Andrzej Duda), польское руководство это понимает. Нам нужно укрепить и углубить сотрудничество с американцами (даже если это потребует расходов), ведь окно геополитических возможностей закрывается. Станет ли союз США для нас надежной защитой? В политике никогда нельзя быть ни в чем уверенным, особенно если речь идет о перспективе десятилетий, однако, если мы не хотим, чтобы Россия и Германия раздавили нас в дружеских объятиях, нам придется делать на него ставку. Между Москвой и Вашингтоном существует обостряющийся конфликт интересов, который имеет принципиальный характер, а не касается только какого-то региона или горячей точки. Он делает объективно невозможным американо-российское сближение и, как следствие, любые геополитические сделки и новые "ялтинские сговоры".

Антоний Рыбчиньский (Antoni Rybczyski)