Стратегию национальной безопасности России скорректируют в 2020 году
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Стратегия национальной безопасности России будет скорректирована в 2020 году, а также завершится разработка Стратегии социально-экономического развития, сообщили в Совете безопасности РФ.
Отмечается, что данные вопросы были обсуждены в ходе заседания межведомственной комиссии по проблемам стратегического планирования, которое провел секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Кроме того, в ходе заседания обращено внимание на необходимость улучшения качества разрабатываемых прогнозов, их научную обоснованность и взаимную согласованность. "Добиться этой цели особенно важно в условиях динамично меняющейся международной обстановки, усиливающегося влияния различных внутренних факторов, когда жизненно необходимо иметь четкое понимание тех угроз, потенциальных вызовов и рисков, с которыми Россия может столкнуться в долгосрочном периоде", - подчеркнул Патрушев.
В заседании межведомственной комиссии приняли участие представители Российской академии наук, министерств, ведомств и ряда организаций.
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются