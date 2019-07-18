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18.07.2019
РИА Новости

Стратегию национальной безопасности России скорректируют в 2020 году

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Стратегия национальной безопасности России будет скорректирована в 2020 году, а также завершится разработка Стратегии социально-экономического развития, сообщили в Совете безопасности РФ.

Отмечается, что данные вопросы были обсуждены в ходе заседания межведомственной комиссии по проблемам стратегического планирования, которое провел секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

"Актуальность данной задачи обозначена, в том числе, в связи с предстоящей в 2020 году корректировкой Стратегии национальной безопасности и необходимостью завершения разработки Стратегии социально-экономического развития России. Подчеркнута важность обеспечения взаимосвязанности этих документов", - говорится в сообщении Совбеза.

Кроме того, в ходе заседания обращено внимание на необходимость улучшения качества разрабатываемых прогнозов, их научную обоснованность и взаимную согласованность. "Добиться этой цели особенно важно в условиях динамично меняющейся международной обстановки, усиливающегося влияния различных внутренних факторов, когда жизненно необходимо иметь четкое понимание тех угроз, потенциальных вызовов и рисков, с которыми Россия может столкнуться в долгосрочном периоде", - подчеркнул Патрушев.

В заседании межведомственной комиссии приняли участие представители Российской академии наук, министерств, ведомств и ряда организаций.

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Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
2020-й год
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