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18.07.2019
РИА Новости

Российский вертолет "Ансат" получит новый навигационный пульт

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Демонстрация вертолета "Ансат"
Демонстрация вертолета "Ансат".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российский многоцелевой вертолет "Ансат" получит модернизированную авионику, в том числе новый пульт-вычислитель ПВН-1-04А для навигации машины, сообщили журналистам в среду в пресс-службе предприятия-разработчика данного проекта – концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ).

Данная разработка впервые будет представлена на международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдёт в период с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.

"Конструкторское бюро промышленной автоматики" (КБПА, входит в КРЭТ – ред.) провело модернизацию пульта-вычислителя ПВН-1-04, предназначенного для использования в качестве навигационной системы многоцелевого вертолета "Ансат". ПВН-1-04А также способен решать целый ряд задач, таких как программирование плана полета, полет по параллельному маршруту, возвращение в любую точку маршрута, формирование траектории и многое другое", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что главными преимуществами ПВН-1-04А по сравнению с разработками зарубежных конкурентов является тесная интеграция с пилотажными комплексами вертолета, а также учет особенностей автоматического и автоматизированного режимов управления полетом.

"КБПА уже давно работает над модернизацией бортовой авионики вертолета "Ансат", а благодаря использованию нового ПВН значительно увеличится спектр взаимодействия экипажа с вертолетом. Пилот теперь сможет более качественно, и, что самое главное, более безопасно выполнять свою работу в любых погодных условиях", - цитируется в сообщении гендиректор КРЭТ Николай Колесов.

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. Вертолет сертифицирован для применения с медицинским модулем и может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов. Завершены высокогорные испытания "Ансата", подтвердившие возможность его работы в горной местности на высотах до 3,5 тысячи метров.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
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Ансат
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МАКС-20XX
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