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18.07.2019
РИА Новости

Взрывоопасная заначка. В каких странах Европы США хранят свои ядерные бомбы

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Ядерная бомба B61
Ядерная бомба B61.
Источник изображения: © Flickr / Kelly Michals

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Шесть военных баз, 150 ядерных боеприпасов — доклад комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыл места размещения ядерного оружия США. Как сообщает The Washington Post, деликатная информация содержится в документе "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников". Речь там идет об авиабазах европейских союзников США по НАТО, на которых складируются американские ядерные бомбы B61. О том, что известно об этих военных объектах, — в материале РИА Новости.

Итальянский форпост

Авиабаза ВВС США Авиано на северо-востоке Италии в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в 50 километрах западнее города Удине, совместно эксплуатируется американской и итальянской авиацией с 1954-го. Взлетно-посадочная полоса достигает в длину 2620 метров и 45 метров в ширину, что позволяет принимать любые типы самолетов. Аэродромное навигационное и светотехническое оборудование обеспечивает полеты в сложных метеоусловиях днем и ночью. В 1999-м эта авиабаза служила основным опорным пунктом авиации НАТО, задействованной в бомбардировках Югославии. Именно отсюда взлетали переброшенные из Америки истребители-невидимки F-117, бомбившие сербские города. Позже авиабаза использовалась для операций ВВС США и НАТО в Ираке, Афганистане и Ливии.

Авиабаза Aviano в Италии

Источник изображения: © AP Photo / Luca Bruno

Сегодня на Авиано находится 31-е истребительное авиакрыло ВВС США. В его составе две истребительные эскадрильи — 510-я и 555-я — на F-16CG/DG. Эти самолеты могут нести ядерные бомбы B61. По данным из открытых источников, на Авиано хранится до 35 боеприпасов этого типа в 12 защищенных хранилищах. Еще около 40 бомб складировано на авиабазе Геди-Торре на севере Италии, в 15 километрах от Брешии. За них отвечает расквартированная здесь 704-я эскадрилья обслуживания боеприпасов ВВС США. Кроме того, на Геди-Торре базируются итальянские истребители-бомбардировщики Tornado IDS, способные эти бомбы применять.

К слову, не все в Италии рады присутствию американского ядерного оружия. Так, в октябре 2016-го региональный совет области Тоскана одобрил резолюцию с требованием к правительству соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и добиваться того, чтобы США немедленно убрали с территории страны любое оружие массового уничтожения. В документе отмечается, что Италия как участник Группы ядерного планирования НАТО не только предоставляет территорию для атомного оружия, но и летчиков, которые обучаются ядерным ударам под командованием США на истребителях-бомбардировщиках "Торнадо".

Бомбы для союзников

В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО упоминается немецко-американская авиабаза Бюхель неподалеку от города Кохем в земле Рейнланд-Пфальц. После того как американцы в 2007-м вывели ядерное оружие с Рамштайна, база Бюхель осталась единственным местом хранения бомб B61 в Германии. По данным из открытых источников, там находится около 20 спецбоеприпасов. За них отвечает дислоцирующаяся здесь 702-я эскадрилья ВВС США. Здесь же базируется 33-е тактическое авиакрыло люфтваффе на истребителях-бомбардировщиках Tornado IDS. Это единственное формирование в германских ВВС, способное применять ядерное оружие.

Военная авиабаза Buchel в Германии

Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Stahlkocher /

Еще 22 бомбы хранятся на северо-востоке Бельгии — на авиабазе Кляйн-Брогель, в часе езды от Брюсселя. Здесь дислоцируется 10-е тактическое авиакрыло бельгийских ВВС на истребителях F-16, способных нести B61. За их хранение отвечает 701-я эскадрилья обслуживания боеприпасов ВВС США, специалисты которой в случае большой войны и подготовят бомбы к применению. В январе 2010 года на территорию военного объекта проникла группа активистов, протестующих против атомного оружия. Они спокойно прошли через неохраняемые ворота, прогулялись по взлетно-посадочной полосе и даже пробрались в зону укрытий самолетов F-16. Охрана задержала их лишь спустя несколько часов. Этот инцидент вызвал резкое недовольство американских военных, и с тех пор меры безопасности на базе серьезно усилили.

Истребители на военной авиабазе Kleine Brogel в Бельгии

Источник изображения: © AFP 2019 / Belga/ Yorick Jansens

Согласно докладу Парламентской ассамблеи НАТО, на территории Нидерландов американское ядерное оружие хранится на авиабазе Волкель в провинции Северный Брабант. По данным из открытых источников, здесь складировано около 20 ядерных бомб B61, находящихся под ответственностью 703-й эскадрильи обслуживания боеприпасов ВВС США. За их применение отвечают 312-я и 313-я эскадрильи голландских ВВС на истребителях F-16. Местные споттеры неоднократно фотографировали вылетающие с авиабазы самолеты с макетами этих ядерных бомб под днищем. Официально правительство Нидерландов никогда не признавало присутствие американского оружия массового уничтожения на своей территории, однако в 2013-м это подтвердил бывший премьер-министр страны Рууд Любберс.

Истребитель на авиабазе Volkel в Нидерландах

Источник изображения: © Фото : Public Domain

Около 50 американских ядерных бомб хранится на авиабазе Инджирлик на юге Турции, самом восточном военном объекте Командования ВВС США и НАТО в Европе. Здесь дислоцированы 10-е авиакрыло, а также 2-е командование ВВС Турции и 39-е авиакрыло американских ВВС, занимающееся снабжением и обеспечением комплексного передового базирования авиации. Именно отсюда турецкие и американские самолеты совершают боевые вылеты в Сирию.

Авиабаза Incirlik в Турции

Источник изображения: © AP Photo

Впрочем, судьба хранящегося здесь ядерного оружия неясна. Еще летом 2016-го, во время попытки переворота в Турции, Анкара запретила полеты американских самолетов на базу и с нее. На следующий день после неудавшегося путча силовики заблокировали и обесточили Инджирлик. По сообщениям ряда европейских СМИ, отношения между США и Турцией после этого настолько ухудшились, что американцы решили перебазировать ядерное оружие с Инджирлика на румынскую базу Девеселу, где развернуты элементы системы ПРО США. Однако официального подтверждения эта информация так и не получила.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Афганистан
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