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18.07.2019
Lenta.ru

Серийным Су-57 поменяют двигатели

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Источник изображения: Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Российским серийным истребителям пятого поколения Су-57, в настоящее время получающим двигатели первого этапа, впоследствии силовые агрегаты будут заменены на двигатели второго этапа, заявил "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"Первые серийные поставки истребителей в этом году будут идти с двигателем первого этапа. С последующей заменой на двигатель второго этапа", — сказал чиновник.

По его словам, Вооруженным силам нужен Су-57 с одним типом двигателей. "В настоящее время двигатель второго этапа проходит заводские испытания, и в дальнейшем будет установлен на самолет для проведения государственных испытаний", — отметил вице-премьер.

Борисов подтвердил, что российский тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" поднимется в воздух в этом году. "Эта чувствительная тема и я не хотел бы останавливаться на деталях", — добавил чиновник.

В апреле стало известно, что двигатель первого этапа АЛ-41Ф-1 для Су-57 прошел необходимые испытания и запущен в серийное производство.

В феврале заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил, что в настоящее время не принципиально, сколько серийных истребителей пятого поколения Су-57 с двигателями первого этапа получат ВКС России.

В том же месяце сообщалось, что взлетный вес беспилотника С-70 "Охотник" может составить 25 тонн, из которых 2,8 тонны придется на вооружение. Размах крыла — 19 метров. В длину машина достигнет 14 метров. На низкой высоте развиваемая дроном скорость оценивается в 1,4 тысячи километров в час. Дальность полета машины — до пяти тысяч километров.

Ранее в том же месяце вице-президент "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко заявил, что Россия планирует вывести Су-57 на внешний рынок.

АЛ-41Ф-1 создан на основе силового агрегата АЛ-41Ф1С, который получает истребитель Су-35С. В перспективе Су-57 будут оснащаться двигателями второго этапа ("изделие 30"). Всего к 2027 году Минобороны России планирует закупить у "Сухого" 76 единиц Су-57.

Сведения о разработке "Охотника" появились в 2012 году. Утверждалось, что одноименная научно-исследовательская работа по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется "Сухим" и "МиГ", а максимальная скорость дрона оценивалась в тысячу километров в час.

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Страны
Россия
Продукция
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
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