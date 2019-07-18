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18.07.2019
Военное обозрение

Полторак предложил Зеленскому разобрать крейсер "Украина" на запчасти

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Министерство обороны Украины вышло на президента Украины Владимира Зеленского с предложением разобрать на детали недостроенный крейсер "Украина". Соответствующее предложение озвучил министр обороны страны Степан Полторак, сообщает издание "Сегодня".

Источник изображения: Минобороны Украины

Министр обороны Украины Степан Полторак в среду предложил Владимиру Зеленскому разобрать на детали недостроенный ракетный крейсер "Украина", находящийся на территории госпредприятия "Николаевский судостроительный завод". Глава украинского оборонного ведомства заявил, что корабль создавался для решения задач, которые в настоящее время перед ВМСУ не стоят, тем более, что крейсер уже технически устарел. Он предложил корабль демилитаризовать, а часть деталей от него использовать для восстановления украинских военных кораблей, требующих ремонта.

Он сейчас находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение непригодны к использованию. На нем находится вооружение и оснащение только российского производства, которое, в принципе, устарело даже для России. Задачи, которые возложены на данный крейсер, - сопровождение авиаударных группировок на большие расстояния. Задач таких на Украине нет, потому его использование в качестве крейсера считаем нецелесообразным и предлагаем рассмотреть возможность его демилитаризовать

- заявил Полторак, добавив, что вопрос демилитаризации крейсера необходимо вынести на заседание правительства.

Ракетный крейсер проекта 1164 "Украина" был заложен 29 августа 1984 года на "Судостроительном заводе имени 61 коммунара" в городе Николаеве по заказу ВМФ СССР. Крейсер должен был стать четвертым кораблем проекта 1164 "Атлант", предназначенного для борьбы с авианосными соединениями противника. Первоначально крейсер носил имя "Комсомолец", 23 марта 1985 года был переименован в "Адмирал Флота Лобов".

11 августа 1990 года крейсер был спущен на воду. 1 октября 1993 года при 75% готовности был выведен из состава ВМФ РФ и передан в собственность Украины. 17 декабря 1993 года крейсер получил название "Украина".

В 1994 году для корабля был сформирован экипаж, но в 1996 году его достройка была приостановлена в связи с отсутствием финансирования.

В 2010 году Украина планировала продать построенный на 95% крейсер России, но Москва отказалась его покупать и достраивать, так как для его достройки требовалась серьезная модернизация мощностей Николаевского ССЗ, а доставка крейсера в Северодвинск была сопряжена с опасностью потерять корабль и ее посчитали нецелесообразной.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
1164 Атлант
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