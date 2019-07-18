Черноморцы загнали НАТО в устье Дуная

Зеленский увидел настоящий флот, а вице-адмирал Франчетти – вышиванку

У одесских берегов завершились международные учения Sea Breeze-2019. В них, по официальным данным, набирались опыта около 3000 военнослужащих, представлявших 19 стран.

Президент Владимир Зеленский увидел настоящий флот, а руководитель очередного "Си Бриза" вице-адмирал Лиза Франчетти (Lisa Franchetti) узнала, что есть вышиванка. Таковы основные итоги учений.

В наземной фазе приняли участие 900 человек, в том числе 220 из США, 50 – из Молдавии, 27 – из Грузии. На берегу были задействованы десять американских внедорожников Humvee, 60 единиц автомобильной и бронетанковой техники от Украины. В водных процедурах замечены английский эсминец HMS Duncan, французский большой разведывательный корабль Dupuy de Lome, американский десантный катамаран USNS Yuma, ракетный эсминец USS Carney DDG64, канадский, румынский, турецкий, французский фрегаты Toronto, Regele Ferdinand, Turgutreis и Courbet, грузинский катер "Очамчира" (так теперь именуется "подаренный" американцами "Айленд"). Воздушный компонент составил 27 самолетов и вертолетов ВМС, ВВС и Госпогранслужбы Украины, ВВС США.

Это не первые подобные учения в Черном море. На прошлых прослеживалась чёткая диверсионная составляющая, где со стороны Украины принимали участие десантники, морские пехотинцы, боевые пловцы. Показывали, насколько хорошо выдрессированы западными инструкторами. В этом году натовские руководители во главе с вице-адмиралом Лизой Франчетти сделали упор на отработке речного компонента. По легенде учений некие недоброжелатели попытались заблокировать выход в Чёрное море из Дуная, а исправить ситуацию надлежало совместным силам НАТО и союзников. Под злодеями, окопавшимися в устье реки, подразумевалась Россия, о чём открыто заявили командующий ВМС Украины Игорь Воронченко и его первый заместитель Андрей Тарасов. Руководил очередным "Си Бризом" капитан 1 ранга ВМС США Мэтью Леман.

“Получив на вооружение надувные лодки, украинские флотоводцы теперь надувают щеки”

Причиной перемещения натовцев из морской акватории в Дунай некоторые военные аналитики называют плановые учения кораблей Черноморского флота России. Как известно в начале июля БДК "Азов" и "Цезарь Куников", МРК "Орехово-Зуево" и "Мираж", ракетные катера "Ивановец", "Набережные Челны" и "Р-60" "выполняли комплекс мероприятий по контролю деятельности кораблей НАТО". В это же время в ходе ракетных стрельб береговые комплексы "Бал" и "Бастион" уничтожили электронными пусками "группировку кораблей условного противника" в Чёрном море. И наконец, десантирование в восточной части Крыма 2500 гвардейцев 7-й дшд, похоже, повергло натовских и украинских вояк у шок. С другой стороны, нельзя исключать, что учения на Дунае, да ещё с такой легендой, подразумевали Приднестровье, откуда Киев уже пять лет ждет и никак не дождется "российского вторжения".

На учениях, как и ранее, доминировали американцы. Смешно выглядело заигрывание "флотоводца" Игоря Воронченко, в своей жизни не командовавшего даже баркасом, с вице-адмиралом флота США Лизой Франчетти, которой вручили вышиванку… Натовские корабли посетил Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский. Он, подчеркивают наблюдатели, наконец-то увидел, как должен выглядеть современный флот. Флагман ВМСУ еще советской постройки "Гетман Сагайдачный" выходить в море из-за проблем с двигателями не может. Что говорить о древнем ракетном катере "Прилуки", надувных лодках и двух "Кентаврах" ("Шаланды, полные шрапнели", "ВПК" №19, 2019).

Цели "Си Бриза" и отработку задач украинские СМИ освещали скупо. Зато щедро показывали официальные мероприятия, на которых преобладала антироссийская риторика. Командующий ВМСУ, выпускник Ташкентского танкового училища, Игорь Воронченко неизменно поднимал тему "пленных моряков", которые "находятся в пасти зверя". А еще заявил о том, что "Украина, США и остальные участники вновь показали всем свои устремления и возможности выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению стабильности в кризисном регионе. Мы ответили на все провокации гибридной войны и попытки демонстрации силы со стороны РФ во время учений".

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор (Willaim Taylor) в телеинтервью высказался более определенно: "США и НАТО увеличили своё присутствие в черноморском регионе, и нынешние учения "Си Бриз" – яркое тому подтверждение. Уже в ближайшие месяцы на Украину прибудут патрульные катера "Айленд", которые усилят ее ВМС. В случае новых атак со стороны России реакция США и европейских стран будет более решительной, а новые санкции не заставят себя ждать". Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах (Gary Tabach) признал учения удачными, одновременно назвав "агонией, беспомощностью, импотенцией" слежение за "Си Бризом" кораблей Черноморского флота.

Лиза Франчетти, набравшись мужества, заявила, что угрозы на данном ТВД исходят со всех 360 градусов: "Мы упорно работаем над тем, чтобы персонал и силы были обучены и готовы эффективно действовать на всех морских флангах НАТО. Наше быстрое реагирование и способность поражать противника на море – самое важное в этих регионах… Мы продолжим сосредоточиваться на привлечении партнёров и на развитии общих возможностей, потому последовательно посылаем четкий месседж любым субъектам, стремящимся нарушить мировой порядок и международные законы и нормы…. Американские военно-морские силы в Европе, НАТО и наши партнёры в Черноморском регионе стремятся постоянно повышать оперативную совместимость с целью содействия безопасности и стабильности. Нет лучшего способа сделать это, чем проводить вместе на море многосторонние учения, такие как "Си Бриз".

Правда, госпожа адмирал из скромности, а может по другой причине, умолчала, что в первую очередь НАТО использует подобные учении и Украину для разведывательной деятельности и подготовки войны с Россией в Черноморском бассейне.

Накануне учений в Одессе гостил британский разведывательный корабль HMS Echo H87. В начале июля в 75 км от крымских берегов ВКС РФ перехватили американский самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon. На "Си Бриз" прибыл французский корабль радиоэлектронной разведки A759 Dupuy de Lome. Он активно интересовался российскими кораблями, следившими за ходом учений. За месяц до их начала инструкторы Королевских ВМС Великобритании провели недельный курс планирования операций по стандартам НАТО для ВМСУ. Нельзя не отметить участие британских боевых пловцов в показательных занятиях дайвинг-групп, которые прошли на территории Западной военно-морской базы в Практической гавани Одесского порта.

Во время учений в Очакове американцы сдали в эксплуатацию здания оперативного центра ВМСУ, который строили самостоятельно силами 1-го Военно-морского мобильного стройбата ВМС США, известного как "морские пчёлы" (Seabees), с лета 2017 года. Он расположился на территории Очаковской военно-морской базы ВМСУ по соседству с 73-м морским центром спецопераций.

По словам представителя отдела оборонного сотрудничества посольства США на Украине подполковника Брэндона Хилла (Brandon Hill), в завершающей стадии находится и строительство ремонтной базы для обслуживания катеров, а также усиление пирса. Начальник штаба ВМСУ по вопросам евроинтеграции Андрей Рыженко отметил, что всё "построено очень качественно, на уровне объектов, что находятся на военно-морских базах США". О назначении центра не сообщается. Но даже неспециалисту ясно: это первый опорный пункт ВМС США на территории Украины вблизи России.

Валерий Громак, капитан 1 ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер",