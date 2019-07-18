США обеспокоились нестратегическим ядерным оружием России

США выразили беспокойство о нестратегическом ядерном оружии России и "отсутствием прозрачности" с российской стороны в выполнении договоренностей, об этом заявил Госдепартамент США после переговоров с Россией в Женеве.

"Делегация США ясно дала понять, что приверженность полному, поддающемуся верификации соблюдению договоров необходима для эффективного контроля над вооружениями. Делегация США также подчеркнула обеспокоенность тем, что Россия разрабатывает и развертывает нестратегическое ядерное оружие, а также отсутствием прозрачности в отношении существующих обязательств", – заявило дипведомство, передает РИА "Новости".

В ходе переговоров обсуждалась "национальная стратегическая политика как средство сократить недопонимание по ряду ключевых вопросов безопасности", отметили в Госдепе.

США сообщили российской стороне о недавно пересмотренных документах по нацбезопасности, обороне, ядерным силам и ПРО.

Американскую делегацию возглавлял первый замгоссекретаря Джон Салливан, российскую – замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявлял, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией может вписаться в новую архитектуру контроля над вооружениями.

Алексей Дегтярев