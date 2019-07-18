Польша наладила производство авиабомб

Американская авиационная бомба, разработанная в 50-е годы, всё ещё актуальна и востребована. Вчера, 16 июля, пресс-служба польской корпорации PGZ S.A., в состав которой входит завод NITRO-CHEM S.A., объявила о завершении сертификации и начале производства бомб Mk-82.

Боеприпас Mk-82 всё ещё востребован благодаря комплектам лазерного наведения GBU-12 и GBU-38, для которых он является "боеголовкой". Практически вся боевая авиация западных стран совместима с бомбами Mk-82.

Производство бомб Mk-82 на заводе NITRO-CHEM S.A. Источник изображения: pgzsa.pl

В PGZ указывают, что изначально производство будет вестись для нужд польских ВВС — в частности, для использования на истребителях F-16. При этом в дальнейшем завод NITRO-CHEM S.A. сможет выполнять и экспортные заказы.

Авиабомба Mk.82 с комплектом лазерного наведения. Источник изображения: lockheedmartin.com

В этом году в Польше планируют произвести первую партию из 200 бомб Mk-82. При этом за последние три года ВВС Польши закупили порядка 1300 боеприпасов этого типа. Польские Mk-82 сертифицированы предприятием RWM Italia (входит в группу Rheinmetall Defense) и будут полностью взаимозаменяемыми с итальянскими бомбами этого типа.