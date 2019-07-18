Корабли Каспийской флотилии пришли в Астрахань на морской парад

Из Махачкалы в Астрахань пришли более 20 кораблей и судов Каспийской флотилии. 28 июля они примут участие в военно-морском параде на День ВМФ.

Вдоль набережной города пройдет флагман флотилии ракетный корабль "Татарстан" и его систер-шип "Дагестан", корветы "Махачкала", "Астрахань", катер "Ступинец", базовый тральщик "Магомед Гаджиев", вспомогательное судно флота СФП-95 и судно размагничивания СР-933. Всего в параде будут задействовано более 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения флотилии.

Отсутствовать будет, как сообщает пресс-служба ЮВО, малый ракетный корабль "Углич", который 16 июля пополнил группировку российских кораблей в Средиземном море.

Примет парад контр-адмирал Сергей Пинчук на катере "Альбатрос" в сопровождении связного катера КСВ-1594.

Экипажи кораблей и морские пехотинцы продемонстрируют жителям и гостям Астрахани более десяти эпизодов розыгрыша тактических действий. Зрители увидят уничтожение корабельными расчетами ПВО воздушных целей, морской бой с катерами "вражеских" диверсионно-разведывательных групп, десантирование морской пехоты и бой за пункт высадки.

Николай Грищенко