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18.07.2019
Военное обозрение

В РФ показали новейшие роботизированные подводные комплексы, включая ЛИ АНПА

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На прошедшем в Санкт-Петербурге IX международном военно-морском салоне особое внимание было уделено беспилотным системам и комплексам. Так, НПП ПТ "Океанос" совместно с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ) представили инициативную разработку – подводный глайдер.

Источник изображения: topwar.ru

Речь идёт о полностью автономном подводном аппарате, способном работать на глубинах до 1 км. При этом время автономной работы впечатляет – до полугода.

Разработчики сообщают, что подводный глайдер может представлять собой и платформу для установки различного рода датчиков.

В качестве демонстратора технологий представлен ЛИ АНПА-19 – интервенционный автономный необитаемый подводный аппарат, который может действовать без использования судна-носителя. Отмечено, что он может резидентно базироваться на ДДС (донные доковые станции) за счёт систем индукционной зарядки и беспроводной оптической связи. В свою очередь сами ДДС в таком случае могут входить в системы океанологического мониторинга или инфраструктуру подводных месторождений или оборонных рубежей.

Источник изображения: topwar.ru

На ЛИ АНПА от "Океанос" используется манипулятор, способный к подключению электро- или гидравлических разъёмов на донном оборудовании, осуществлению различного рода манипуляций с клапанами добывающих комплексов, работе с метрологическим инструментами. Комплекс также позволяет осуществлять донный отбор проб.

Графическая схема работы с подводной инфраструктурой:

Источник изображения: topwar.ru

Особо отмечается, что использование ЛИ АНПА позволяет глобально снизить расходы на проведение робототехнических морских операций.

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Страны
Россия
Компании
ОКЕАНОС
Проекты
НПА
Робот
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