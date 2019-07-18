Бронемашина Oshkosh M-ATV не смогла противостоять пулемётному огню хуситов

Йеменские хуситы вновь продемонстрировали успешные итоги локальной боевой активности. Целью одной из хуситских группировок на территории Йемена стала колёсная бронемашина американского производства Oshkosh M-ATV, разработанная по программе Mine Resistant Ambush Protected (MRAP). Ориентировочная стоимость этого бронеавтомобиля, которым в Штатах планируют окончательно заменить HMMWV ("Хамви"), составляет около 450 тысяч долларов.

Источник изображения: topwar.ru

"Ошкош" вооружённых сил Саудовской Аравии, осуществляющих вторжение на территорию Йемена, по некоторым данным, попал в засаду. В социальных сетях сообщается, что саудовский экипаж бронеавтомобиля попросту бросил военную технику. Кстати, это далеко не первый случай, когда саудовские солдаты бросают бронетехнику. Ранее саудиты бросали танки "Абрамс", у которых после атаки со стороны хуситов оставались работающими двигатели.

Однако другие источники заявляют, что весь экипаж погиб.

"Действующие лица" в ролике утверждают, что бронемашина была поражена с применением крупнокалиберных пулемётов. Видны следы от пуль в том числе на бронестеклах. Причём это очередной случай, когда "Ошкош" не выстоял против пулемётного огня. В этой связи возникает новый вопрос по уровню защищённости "Ошкоша", продаваемого США помимо Саудовской Аравии в целый ряд стран, включая Узбекистан, Польшу, ОАЭ и др.

Обращает на себя внимание то, что представители группировки хуситов даже не пытаются полноценно использовать Oshkosh M-ATV в качестве трофея (за исключением извлечённых боеприпасов). Они обливают машину бензином и поджигают. Через некоторое время пламя охватывает всё внутреннее пространство бронемашины, откуда начинает валить густой чёрный дым.