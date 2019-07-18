Илон Маск анонсировал разработки прямого подключения мозга человека к компьютеру

Американский бизнесмен Илон Маск впервые рассказал о разработках способа прямого подключения человеческого мозга к компьютеру на презентации Neuralink в Сан-Франциско. Предполагается, что это должно помочь парализованным людям использовать гаджеты, пишет Bloomberg Businessweek.

Neuralink разработала гибкие "нити" толщиной 4–6 микрометров, вживляющиеся с помощью игл. Чтобы безопасно довести их до мозга, компания также разработала нейрохирургического робота. Он избегает кровеносных сосудов, что способствует уменьшению воспалительных реакций, сообщает телеканал "360".

Сигналы считываются с помощью другого чипа. Пока он способен передавать информацию только по USB-C, но в Neuralink собираются разработать систему для беспроводной передачи данных. Системой можно будет управлять с помощью смартфона. Сейчас "нити" можно провести, только просверлив отверстия в черепе, но в будущем для этого планируется использовать лазеры.

Пока компания проводила эксперименты только на крысах. Информация, полученная от животного с USB-C-портом на голове, передавалась в 10 раз быстрее, чем текущие сенсоры.

К тестированию технологии на людях ученые планируют приступить во II квартале 2020 года. Для этого необходимо получить одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

В разработку технологии было вложено $150 млн, из них сам Илон Маск вложил $100 млн.

25 июня Маск рассказал о главных проблемах человечества. По его словам, через 30 лет ими станут старение и сокращение населения.