МИД России заявил о планах США по наращиванию сил ЧВК в Сирии

Командование Вооруженных сил США рассчитывает нарастить численность сотрудников частных военных компаний (ЧВК) в Сирии, заявили в российском МИД.

Наращивание планируется производить в то время, как контингент ВС США в этой стране будет сокращаться, пояснили в МИД, передает РИА "Новости".

В апреле госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Белый дом работает над сокращением в остаточном воинском контингенте Запада в Сирии американцев и увеличении в нем числа европейцев.

Алексей Дегтярев