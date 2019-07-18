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18.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

МИД России заявил о планах США по наращиванию сил ЧВК в Сирии

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Группа сотрудников ЧВК "Academi"
Группа сотрудников ЧВК "Academi" — "Backwater" в тренировочном лагере.
Источник изображения: topwar.ru

Командование Вооруженных сил США рассчитывает нарастить численность сотрудников частных военных компаний (ЧВК) в Сирии, заявили в российском МИД.

Наращивание планируется производить в то время, как контингент ВС США в этой стране будет сокращаться, пояснили в МИД, передает РИА "Новости".

В апреле госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Белый дом работает над сокращением в остаточном воинском контингенте Запада в Сирии американцев и увеличении в нем числа европейцев.


Алексей Дегтярев

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Страны
Россия
Сирия
США
Проекты
ЧВК
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