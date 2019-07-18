МИД России заявил о планах США по наращиванию сил ЧВК в Сирии
Группа сотрудников ЧВК "Academi" — "Backwater" в тренировочном лагере.
Источник изображения: topwar.ru
Командование Вооруженных сил США рассчитывает нарастить численность сотрудников частных военных компаний (ЧВК) в Сирии, заявили в российском МИД.
Наращивание планируется производить в то время, как контингент ВС США в этой стране будет сокращаться, пояснили в МИД, передает РИА "Новости".
В апреле госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Белый дом работает над сокращением в остаточном воинском контингенте Запада в Сирии американцев и увеличении в нем числа европейцев.
Алексей Дегтярев
Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Похожие новости