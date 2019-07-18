Войти
18.07.2019
Военное обозрение

Бразильские ВМС провели испытания собственной ПКР MANSUP

441
0
0

Военно-морские силы Бразилии 10 июля этого года провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты собственной разработки под названием MANSUP (Mssil Antinavio Nacional de Superfcie). Итоги испытаний ПКР были признаны полностью успешными.

Источник изображения: https://www.youtube.com/

Как пишет Naval Today, разработка собственной ПКР ведется в Бразилии с 2009 года в рамках программы Esporo под руководством Управления военно-морских вооружений (DSAM) ВМС Бразилии консорциумом бразильских компаний во главе с Avibras Indstria Aeroespacial. Avibras отвечает за разработку и изготовление планера ракеты, твердотопливного маршевого ракетного двигателя, боевой части и взрывателя, а также осуществляет общую сборку и интеграцию ПКР

В перспективе национальная крылатая ракета должна заменить в ВМС стоящие на вооружении французские противокорабельные ракеты MM40 Exocet нескольких версий, а также их бразильские модификации.

В ходе испытаний ракету MANSUP запустили с фрегата Independencia по ставшему мишенью буксиру Tridente. По заявлению ВМС Бразилии, состоявшиеся испытания подтвердили работоспособность конструкционных изменений, произведенных в боеприпасе по итогам предыдущих двух пусков. Первый испытательный запуск был произведен в ноябре 2018 года.

ПКР MANSUP похожа на французскую Exocet MM40 Block 1 и предназначена для ее замены в бразильском флоте. Она выглядит ее полным клоном и может запускаться с тех же пусковых установок MBDA ITL-70A. Ракета MANSUP имеет стартовый вес 860 кг и массу осколочно-фугасной боевой части 154 кг. Длина ракеты 5780 мм, диаметр фюзеляжа 344 мм и размах раскладного крыла 1135 мм. Маршевый твердтопливный ракетный двигатель должен обеспечить ракете скорость на маршевом участке траектории около 1000 км/ч, официально заявляемая максимальная дальность полета 70 км.

Сообщается, что одновременно с работами по морской ПКР MANSUP, на ее базе ведется разработка противокорабельной крылатой ракеты авиационного базирования MANAER, предназначенной для запуска с боевых самолетов.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Франция
Компании
Avibras
Leonardo
MBDA
Проекты
Trident
Похожие новости
26.12.2018
Первое испытание бразильской противокорабельной ракеты MANSUP
28.01.2015
Наперегонки с «Томагавком»
10.12.2014
Поставщики танцуют капоэйру
11.05.2012
Бразилия испытала собственную модификацию ракеты Exocet
12.12.2011
На верфи DCNS начались работы по соединению секций головной НАПЛ «Скорпен» для ВМС Бразилии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.07 11:46
  • 2
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 18.07 11:46
  • 1
ПВО в кармане: флот получит контейнерные зенитные комплексы
  • 18.07 10:38
  • 49
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 18.07 10:33
  • 1
Марсианский корабль SpaceX подгорел
  • 18.07 10:16
  • 2
В США предложили "назло Путину" отдать Украине турецкие F-35
  • 18.07 10:11
  • 103
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 18.07 09:54
  • 6
Су-30СМ с изделием 117С станет Су-30СМД
  • 18.07 09:51
  • 1
Ars Technica (США): с космическим кораблем "Федерация", разработанным в России, не все гладко
  • 18.07 09:47
  • 53
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 18.07 09:24
  • 1
Ядерная угроза: в НАТО разболтали главную военную тайну
  • 18.07 09:23
  • 2
"Протон-М" - полетел, но с трещиной
  • 18.07 09:14
  • 1
ФПИ летом начнет создание возвращаемой ступени ракеты-носителя
  • 18.07 09:12
  • 1
Оружие для Ташкента: зачем России ВТС с Узбекистаном
  • 18.07 09:05
  • 1
Почему на форуме "Армия-2019" не оказалось сенсаций
  • 18.07 08:16
  • 1
B-2 Spirit отмечает юбилей