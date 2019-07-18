Бразильские ВМС провели испытания собственной ПКР MANSUP

Военно-морские силы Бразилии 10 июля этого года провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты собственной разработки под названием MANSUP (Mssil Antinavio Nacional de Superfcie). Итоги испытаний ПКР были признаны полностью успешными.

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Как пишет Naval Today, разработка собственной ПКР ведется в Бразилии с 2009 года в рамках программы Esporo под руководством Управления военно-морских вооружений (DSAM) ВМС Бразилии консорциумом бразильских компаний во главе с Avibras Indstria Aeroespacial. Avibras отвечает за разработку и изготовление планера ракеты, твердотопливного маршевого ракетного двигателя, боевой части и взрывателя, а также осуществляет общую сборку и интеграцию ПКР

В перспективе национальная крылатая ракета должна заменить в ВМС стоящие на вооружении французские противокорабельные ракеты MM40 Exocet нескольких версий, а также их бразильские модификации.

В ходе испытаний ракету MANSUP запустили с фрегата Independencia по ставшему мишенью буксиру Tridente. По заявлению ВМС Бразилии, состоявшиеся испытания подтвердили работоспособность конструкционных изменений, произведенных в боеприпасе по итогам предыдущих двух пусков. Первый испытательный запуск был произведен в ноябре 2018 года.

ПКР MANSUP похожа на французскую Exocet MM40 Block 1 и предназначена для ее замены в бразильском флоте. Она выглядит ее полным клоном и может запускаться с тех же пусковых установок MBDA ITL-70A. Ракета MANSUP имеет стартовый вес 860 кг и массу осколочно-фугасной боевой части 154 кг. Длина ракеты 5780 мм, диаметр фюзеляжа 344 мм и размах раскладного крыла 1135 мм. Маршевый твердтопливный ракетный двигатель должен обеспечить ракете скорость на маршевом участке траектории около 1000 км/ч, официально заявляемая максимальная дальность полета 70 км.

Сообщается, что одновременно с работами по морской ПКР MANSUP, на ее базе ведется разработка противокорабельной крылатой ракеты авиационного базирования MANAER, предназначенной для запуска с боевых самолетов.