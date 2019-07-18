Почему на форуме "Армия-2019" не оказалось сенсаций

Барражирующий интерес

В подмосковном парке "Патриот" завершился международный военно-технический форум "Армия-2019". В экспозициях на стендах и на открытых площадках, как и в предыдущие годы, заметное место занимали беспилотные авиационные системы различного типа и класса. БЛА отечественной разработки, разумеется, превалировали. Вместе с тем обращали на себя внимание и некоторые зарубежные образцы.

Из своего гнезда

Премьер было мало. Анонсировавшийся показ демонстратора тяжелого разведывательно-ударного БЛА "Охотник" не состоялся, была показана лишь масштабная модель аппарата. Из характеристик в сопроводительной табличке указывались только размах крыла – 19 метров и длина аппарата – 14 метров, а основное назначение отмечено как нанесение ударов по объектам противника.

В открытой части экспозиции компании "Кронштадт", разрабатывающей, в частности, систему MALE-класса "Орион", чье поступление в войска ожидается в скором будущем, также присутствовали лишь модели. Первая – упомянутый "Орион", вторая – беспилотный конвертоплан "Фрегат".

Среди относительных новинок выставки стоит упомянуть средний разведывательный аппарат малой дальности "Корсар". Созданный рыбинским КБ "Луч", он демонстрировался в 2018 году на Параде Победы в Москве, однако в открытой экспозиции "Армии" был показан впервые. БЛА взлетной массой 200 килограммов выполнен по двухбалочной схеме с высоко расположенным крылом размахом 6,5 метра. Поршневой двигатель мощностью 50 лошадиных сил вращает толкающий винт. Аппарат может выполнять полеты продолжительностью до 10 часов на максимальную дальность до 120 километров. Комплекс согласно информационной табличке предназначен для разведки местности, патрульных и наблюдательных полетов, аэросъемки, мониторинга окружающей среды и т. п.

“ "Волк-18", построенный на базе квадрокоптера, несет средства воздействия на другие БЛА в виде сети ”

Дебютировал на "Армии" и новый барражирующий боеприпас "Ланцет" от входящей в концерн "Калашников" компании ZALA. Ее первая разработка в области ББ – KYB была презентована на выставке вооружений и военной техники IDEX в ОАЭ в начале года. Предполагается, что при создании "Ланцета" разработчики учли замечания относительно первой модели. Среди продукции компании ZALA и раньше встречались образцы, напоминающие зарубежные. Судя по внешнему виду, в случае с "Ланцетом" создатели вдохновлялись примером барражирующих боеприпасов семейства Hero израильской компании UVision, также построенных по аэродинамической схеме с двумя X-образными наборами плоскостей. Система предлагается заинтересованным заказчикам в вариантах "Ланцет-1" и "Ланцет-3", отличающихся массогабаритными характеристиками. Представленный на выставке "Ланцет-3" имеет взлетную массу порядка 12 килограммов, включая три килограмма полезной нагрузки. Аппарат может выполнять полет продолжительностью до 40 минут. Более легкий "Ланцет-1" имеет взлетную массу порядка пяти килограммов и боевую часть около килограмма. Продолжительность полета у него также меньше – до получаса. Оба аппарата способны при помощи интегрированной в конструкцию осколочно-фугасной БЧ поражать цели в радиусе до 40 километров. Изделия унифицированы по части подсистем. Запуск осуществляется при помощи наземной катапульты, ранее созданной для системы KYB.

Поставщик БЛА малого класса для российского Минобороны – компания "Эникс" представила свой первый квадрокоптер "Веер". Комплекс предназначен для разведки в городских условиях или вблизи линии соприкосновения с противником. "Веер" создан по модульному принципу и сегодня предлагается с двумя вариантами полезной нагрузки. В первом случае – это камера с десятикратным увеличением, передающая изображение в HD-качестве, во втором – трехспектральная камера дальней и ближней ИК-областей и видимого диапазона. Впрочем, возможна и ударная версия.

"Эникс" привез на форум еще одну достаточно свежую модель – "Элерон-7", которая построена в развитие серийно выпускаемого комплекса "Элерон-3СВ", активно применяющегося нашими военными. К сожалению, на стенде экспонат простоял только один день, после чего по каким-то причинам был убран. Вместе с тем известно, что разработчики обновили планер, силовую установку, аккумулятор и устанавливаемую на борт аппаратуру. Продолжительность полета "Элерона-7" с полезной нагрузкой до 1,5 килограмма – четыре часа. Радиус действия по цифровому видеоканалу – 35 километров. Новая модернизированная аппаратура целевой нагрузки включает фотокамеру, видеокамеру с 30-кратным увеличением, а также тепловизор, совмещенный с низкоуровневой цветной и черно-белой видеокамерой в едином гиростабилизированном устройстве.

"Армия" стала одним из первых крупных публичных показов для мобильного комплекса "Дозорный" с входящим в его состав БЛА самолетного типа DZ 19-01 разработки компании "Регион Дозор". Аппарат, внешне напоминающий "Элерон-3СВ", выполнен по схеме летающее крыло. Размах – 2,12 метра, максимальная взлетная масса – шесть килограммов. Беспилотник может выполнять полеты продолжительностью до 3,5 часа, действуя в радиусе до 50 километров от наземной станции управления. В числе возможных областей применения комплекса указаны и гражданские: создание ГИС, экологический мониторинг, актуализация карт и прочее.

Московское НПО "Авиационные системы" представило обновленный беспилотный авиационный комплекс разведки тактического класса ТАКР 7001, в который входят БЛА самолетного и вертолетного типов. В первом случае – это высокоплан с тянущим винтом в носовой части. Взлетная масса – 6,5 килограмма, длительность нахождения в воздухе – до полутора часов. Входящий в комплекс мультироторный беспилотник построен по схеме квадрокоптера, четыре тянущих винта расположены на складываемых лучевых балках. Масса БЛА составляет 5,1 килограмма. Он может выполнять полеты продолжительностью до одного часа. Система связи собственной разработки, установленная на БЛА, позволяет поддерживать контакт на расстоянии 15 километров. На беспилотниках унифицированная система наблюдения. Наземная станция управления позволяет контролировать оба БЛА. На полигоне Алабино беспилотники НПО "Авиационные системы" продемонстрировали свои возможности, включая совместную работу с артиллерией. По имеющимся данным, заводские испытания комплекса завершены, он готов к опытной эксплуатации.

Интересную новинку показали на выставке компании "Пром Композит" и НПО "Алмаз". На открытой площадке был представлен автоматический перехватчик малоразмерных БЛА "Волк-18", построенный на базе беспилотного квадрокоптера. При взлетной массе до четырех килограммов он несет средства воздействия на другие БЛА в виде сети. По сообщениям разработчиков, изделие оснащено интеллектуальной системой автонаведения. Аппарат направляется в район поиска и перехвата по внешнему указанию и выполняет полет в режиме поиска продолжительностью до 30 минут, далее после обнаружения цели автоматически переходит в режим "захвата".

На стенде компании "Радар ММС" присутствовали хорошо известные по различным выставкам, включая прошлогоднюю "Армию", БЛА вертолетного типа БВС ВТ 500 и "Бриз". Первый из них представляет собой аппарат соосной схемы с взлетной массой порядка 500 килограммов. Беспилотный, базируется, по-видимому, на ранее неоднократно демонстрировавшейся компанией системе БПВ-500, имеющей в свою очередь в основе пилотируемый вертолет "Роторфлай Р-30", созданный в ОКБ "Ротор" из Кумертау. Обновленный вариант оснащен отечественным двигателем от ГМЗ "Агат". Ранее сообщалось, что БЛА способен нести нагрузку массой 150 килограммов, однако после замещения двигателя его грузоподъемность должна возрасти. Потенциальные области применения как гражданские, так и военные. Упоминалось о возможности использования БЛА в ВМФ для оснащения корветов. В кулуарах "Армии-2019" говорили о возможности подписания на выставке контракта между Минобороны России и "Радар ММС" на ОКР по доводке беспилотника под требования заказчика. Однако официально о заключении такого договора не сообщалось.

Второй из показанных БЛА – "Бриз", по-видимому, представляет собой переработанную версию аппарата мБПВ-37 "Бриз". Как и предшественник, аппарат выполнен по одновинтовой схеме с рулевым винтом. Взлетная масса – 45 килограммов (против 37 кг в первоначальной версии). Радиус действия при управлении по радиоканалу – до 80 километров. Аппарат может выполнять полеты продолжительностью до 2,5 часа, неся на борту до 10 килограммов полезной нагрузки. В качестве таковой "Бриз" оснащается многоканальной оптико-электронной системой наблюдения, включающей лазерный дальномер. По информации компании, "Бриз" уже задействовался при проведении мониторинга и доставке грузов для нефтегазодобытчиков.

БЛА "Ворон" разработки Московского авиационного института, оснащенный станцией радиоразведки, в ходе выставки был продемонстрирован Владимиру Путину среди других в экспозиции технополиса "Эра". Это один из БЛА одноименного семейства, создаваемого на протяжении уже более 10 лет в интересах главным образом силовых структур.

Похожая разработка – БЛА вертолетного типа "Грач" – была показана на стенде Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина (АПЗ). В ее основе тоже беспилотный вертолет, фюзеляж которого несколько иной формы, чем у "Ворона". Машина имеет взлетную массу до 120 килограммов, включая полезную нагрузку до 40 килограммов. Продолжительность полета может достигать четырех часов. В числе военных задач, решаемых с применением данного комплекса, представителями АПЗ назывались радиоразведка и радиоэлектронная борьба, перевозка грузов, а в гражданских – поиск и спасение людей, обеспечение связи и т. д.

Залетные птицы

Присутствие иностранных беспилотных систем на "Армии-2019" оказалось незначительным и было обозначено несколькими производителями из ближнего зарубежья.

В экспозиции белорусских предприятий наблюдались уже известные БЛА малого класса – "Бекард-1", "Москит" и "Шершень". Самолетного типа "Бекард-1" был представлен на стенде 558 АРЗ из Барановичей, ведущего сборку его и некоторых других беспилотников. Сам аппарат построен по нормальной аэродинамической схеме. Электродвигатели с тянущими винтами расположены на передней кромке крыла, его размах – 2,3 метра. Максимальная взлетная масса беспилотника не превышает 5,5 килограмма и включает 0,5 килограмма полезной нагрузки. Комплекс предназначен для воздушной оптико-электронной разведки местности в радиусе до 15 километров. Максимальная продолжительность полета БЛА – 80 минут.

Мини-БЛА "Москит" построен по схеме "летающее крыло". Взлетная масса – порядка 2,8 килограмма, размах крыла – один метр. Неся на борту оптико-электронную систему видовой разведки, БЛА может выполнять полеты продолжительностью до 45 минут в радиусе до 12 километров от наземной станции управления. Комплекс предназначен для дистанционного наблюдения за выбранным оператором участком местности, автоматизированного обнаружения объектов наблюдения их положения в заданной системе координат и последующей передачи полученной информации потребителю.

БЛА "Шершень" компании "Аэросистема" оснащен четырьмя тянущими винтами, приводимыми в движение электродвигателями. Радиус применения – пять километров. Аккумуляторы позволяют оставаться в воздухе до 40 минут. В состав комплекса входят БЛА, оснащенный оптико-электронной системой наблюдения видимого диапазона, и второй – с аппаратурой наблюдения теплового диапазона.

Азербайджан показал на "Армии" легкий БЛА Orbitеr-2M. Разработанный израильской компанией Aeronautics Defence Systems, беспилотник производится по лицензии компанией Azad Systems Co. Максимальная взлетная масса аппарата – 9,5 килограмма, размах крыла – три метра. БЛА способен находиться в воздухе 3–3,5 часа, неся полезную нагрузку до 1,5 килограмма. Радиус действия комплекса – порядка 50 километров. Целевой нагрузкой служат различные оптико-электронные системы наблюдения.

Похожий на Orbiter БЛА UL-300 можно было видеть на стенде Армении. Его представила частная компания UAV Lab. Радиус действия UL-300 составляет 50 километров, при этом он может выполнять полеты продолжительностью до трех часов, применяется для задач разведки и наблюдения, несет БЧ массой до двух килограммов в варианте камикадзе.

Той же компанией был представлен БЛА-камикадзе "Бзез" – малоразмерный аппарат вертолетного типа мультироторной схемы, способный нести БЧ до 4,6 килограмма. Радиус действия БЛА, по имеющимся данным, достигает восьми километров.

Сирийские птенцы

Отдельно в авиационном кластере была развернута экспозиция, посвященная действиям российских Вооруженных Сил в Сирии. Видное место в ней занимал активно применяющийся на Ближневосточном ТВД комплекс тактического класса "Форпост", собираемый на мощностях компании УЗГА в Екатеринбурге.

БЛА предназначен для воздушной разведки объектов противника и выдачи данных для целеуказания ударным средствам. Максимальная взлетная масса – порядка 450 килограммов. На беспилотнике используется высококачественная многофункциональная оптико-электронная система наблюдения. Это пока единственный БЛА, имеющийся в распоряжении российских военных, способный выполнять полеты продолжительностью до 18 часов на удалениях до 250 километров от станции управления с подобной нагрузкой на борту. Как сообщалось, высокие характеристики аппаратуры наблюдения вместе с существенными продолжительностью полета и радиусом действия сделали "Форпост" весьма востребованным в Сирии, особенно при проведении наиболее ответственных операций.

"Армия-2019" в части беспилотников за редким исключением не показала громких премьер. Объяснение достаточно простое: за год, прошедший с момента прошлой выставки, ландшафт отечественной беспилотной индустрии просто не мог претерпеть радикальных изменений. И в этой связи, и с точки зрения новизны, и со многих иных проведение выставки с временным лагом в два года, как это делается во многих странах и как изначально планировалось у нас, было бы правильным решением.

Вместе с тем даже на таком незначительном временном промежутке, как год, видны некоторые изменения: компании продолжают совершенствовать свои системы, модифицируя их в соответствии с требованиями заказчиков (в том числе, думается, и по итогам эксплуатации в Сирии), появляются новые решения на рынке подсистем, наконец, хоть и не так активно, как на заре возрождения беспилотной тематики в середине 2000-х, но все же появляются новые игроки. Все вместе это дает в целом положительную оценку динамике развития российских беспилотников.

Денис Федутинов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 27 (790) за 16 июля 2019 года