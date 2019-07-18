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18.07.2019
Lenta.ru

Марсианский корабль SpaceX подгорел

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Видео: @NASASpaceflight / Twitter

Прототип создаваемого американской компанией SpaceX космического корабля Starship, известный как Starhopper, загорелся в ходе статических огневых испытаний ракетного двигателя Raptor. Соответствующее видео опубликовал в Twitter управляющий редактор NASASpaceFlight.com Крис Бергин.

Как сообщается в публикации американского портала, изначально испытания Starhopper предполагали два включения Raptor. В ходе первого планировалось проверить работоспособность ракетного двигателя, в ходе второго космический корабль должен подняться на высоту около 20 метров и совершить несколько маневров вбок.

Согласно NASASpaceFlight.com, первая часть испытаний была выполнена, однако в начале второй произошло возгорание на пусковой площадке. В издании предполагают, что инцидент не нанес Starhopper значительный ущерб, но приведет к сдвигу последующих работ. В ходе тестов испытывался шестой построенный SpaceX двигатель Raptor.

В ноябре 2018 года глава SpaceX Илон Маск заявил, что вторую ступень тяжелой ракеты Falcon 9 планируется преобразовать в уменьшенный вариант корабля BFR (Big Falcon Rocket).

Starship является второй ступенью создаваемой SpaceX многоразовой космической транспортной системы BFR. Вторая ступень получит 6 двигателей Raptor, первая — 31. Raptor отличает наибольшая тяговооруженность (отношение развиваемой силовым агрегатом тяги к его весу) среди всех когда-либо созданных ракетных двигателей. В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Система должна полететь в 2022 году.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
Луна
Марс
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1 комментарий
№1
18.07.2019 10:33
Цитата, q
Марсианский корабль SpaceX подгорел
Да, совсем чуть-чуть.

Подробности о возгорании Starhopper во время огневого испытания
0
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