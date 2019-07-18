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18.07.2019
Интерфакс-АВН

Лидер ХДС Крамп-Карренбауэр стала новой главой Минобороны ФРГ

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Военнослужащие ВС Германии
Военнослужащие ВС Германии.
Источник изображения: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Берлин. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Лидер правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально утверждена на посту министра обороны ФРГ, она сменила избранную председателем Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, говорится в заявлении германского правительства.

Согласно документу, вице-президент бундесрата Михаэль Мюллер, в присутствии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, передал полномочия министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Наша страна нуждается в сильном бундесвере, а бундесверу нужна сильная поддержка в политике и во всем обществе", - сказал Мюллер.

Он напомнил, что Крамп-Карренбауэр принимает под свою ответственность ведомство, от которого в огромной степени зависит безопасность ФРГ.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель пояснила, почему смена главы Минобороны происходит в столь короткие сроки.

"Министерство обороны, министр обороны, осуществляют командование и имеют военную власть. Мы не можем оставлять этот пост свободным надолго", - сказала она.

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Страны
Германия
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Евросоюз
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