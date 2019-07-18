"Перекоп" демонстрирует Андреевский флаг в Средиземноморье

Учебный корабль Балтийского флота, покинувший Кронштадт, вошел в Средиземное море. За время перехода через Атлантику экипаж совершенствовал морскую выучку, провел учения по борьбе за живучесть и маневрированию в районах интенсивного судоходства и рыбного промысла.

На борту находится более 200 курсантов военно-морских вузов Санкт-Петербурга и Калининграда. Молодым морякам предстоит пройти практику по штурманским дисциплинам, совершенствовать навыки управления кораблем в различных условиях и сложной навигационной обстановке, дублировать обязанности вахтенных офицеров и штурманов. Для обучения на "Перекопе" есть специальные классы и тренажерные комплексы. Морскую практику на нем могут проходить одновременно до 300 будущих штурманов, механиков и судоводителей.

За время похода учебный корабль, оставив за кормой в общей сложности более 20 тысяч морских миль, побывает в четырех океанах, пройдет по Севморпути, посетит крупные порты России, где совершит две-три замены курсантов. В 2018 году стажировку на борту "Перекопа" прошли свыше тысячи человек, уточнили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)