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18.07.2019
ТАСС

Российские ученые хотят испытать на МКС центрифугу для создания искусственной гравитации

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Вид на МКС
Вид на МКС.
Источник изображения: © NASA

Центрифугу установят на трансформируемом модуле, разработанном в РКК "Энергия"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Специалисты Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН и Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" планируют испытать на МКС центрифугу для создания искусственной гравитации, установленную на трансформируемом модуле. Об этом сообщил ТАСС в среду директор ИМБП РАН Олег Орлов.

По его словам, бортовую центрифугу планируют установить на трансформируемом модуле, разработанном в РКК "Энергия". "Такое решение уже принято. Мы предполагаем его испытать еще на орбите, в составе МКС", - отметил Орлов.

Он добавил, что идея разработки бортового варианта центрифуги "воспринята и поддержана всеми".

Ранее сообщалось, что специалисты ИМБП РАН и РКК "Энергия" разрабатывают центрифугу короткого радиуса для создания микрогравитации на борту нового орбитального модуля. Рассматривался вариант ее установки на трансформируемый модуль. Его планировалось включить в состав Российской орбитальной станции, которая может прийти на смену МКС.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
Медицина
МКС
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