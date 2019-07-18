Строительство военного аэродрома закончено под Калининградом

В Калининградской области закончено строительство военного аэродрома для базирования морской авиации Балтийского флота.Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

Источник изображения: Минобороны РФ

Строительство военного аэродрома для базирования самолетов морской авиации Балтийского флота завершено. На объекте побывал заместитель министра обороны Тимур Иванов, который в ходе своей поездки в войска ЗВО посетил аэродром и проверил его готовность к эксплуатации.

В сообщении подчеркивается, что на аэродроме оборудованы новые рулежные дорожки, стоянки авиационной техники. Новое бетонное покрытие позволяет принимать все типы военных, а также гражданских самолетов, при этом характеристики взлетно-посадочной полосы позволяют производить взлет нескольким истребителям одновременно.

В Министерстве обороны напомнили, что ранее была принята масштабная программа реконструкции и ремонта имеющихся в наличии аэродромов. Всего до 2028 года планируется восстановить 106 аэродромов в различных точках России. На данный момент реконструированы 17 аэродромов и продолжаются работы по строительству всепогодных аэродромов в Арктике: на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа и на острове Котельный архипелага Новосибирские острова.