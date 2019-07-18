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18.07.2019
Военное обозрение

ЦВО получил на вооружение большую партию автоматов Калашникова АК-12

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Центральный военный округ получил первую крупную партию автоматов нового поколения АК-12. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Источник изображения: Минобороны РФ

Согласно распространенному пресс-релизу, на вооружение соединений и воинских частей ЦВО поступила первая партия автоматов Калашникова АК-12. Оружие в количестве 8 тысяч единиц поставлено в рамках государственного оборонного заказа.

Новое оружие поступит на вооружение военнослужащих, несущих службу в Новосибирской, Самарской и Челябинской областях, а также Алтайского края. В ближайшее время на общевойсковых полигонах будет проведена пристрелка нового оружия.

Первая партия из 8 тысяч автоматов Калашникова АК-12 поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа

- говорится в сообщении.

Концерн Калашников начал поставки нового автомата АК-12 в российскую армию в декабре прошлого года, когда Минобороны получило партию автоматов в количестве 2,5 тысяч штук.

В Министерстве обороны сообщили, что в войсках автоматы АК-12 калибра 5,45-мм в основном заменят АК-74М. Автомат разрабатывался в рамках программы "Ратник" и входит в нее, как один из элементов перспективного комплекса оснащения бойцов ВС РФ. АК-12 принят на вооружение всех основных родов войск военнослужащих общевойсковых формирований Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и морской пехоты ВМФ.

Краткие технические характеристики АК-12:

Калибр: 5.45х39 мм

Длина оружия в боевом положении: 880-940 мм

Длина со сложенным прикладом: 690 мм

Длина ствола: 415 мм

Вес с пустым магазином: 3.5 кг

Темп стрельбы: 700 выстрелов в минуту

Емкость магазина: 30 патронов

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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
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