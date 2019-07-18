ЦВО получил на вооружение большую партию автоматов Калашникова АК-12
Центральный военный округ получил первую крупную партию автоматов нового поколения АК-12. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
Источник изображения: Минобороны РФ
Согласно распространенному пресс-релизу, на вооружение соединений и воинских частей ЦВО поступила первая партия автоматов Калашникова АК-12. Оружие в количестве 8 тысяч единиц поставлено в рамках государственного оборонного заказа.
Новое оружие поступит на вооружение военнослужащих, несущих службу в Новосибирской, Самарской и Челябинской областях, а также Алтайского края. В ближайшее время на общевойсковых полигонах будет проведена пристрелка нового оружия.
Первая партия из 8 тысяч автоматов Калашникова АК-12 поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа
- говорится в сообщении.
Концерн Калашников начал поставки нового автомата АК-12 в российскую армию в декабре прошлого года, когда Минобороны получило партию автоматов в количестве 2,5 тысяч штук.
В Министерстве обороны сообщили, что в войсках автоматы АК-12 калибра 5,45-мм в основном заменят АК-74М. Автомат разрабатывался в рамках программы "Ратник" и входит в нее, как один из элементов перспективного комплекса оснащения бойцов ВС РФ. АК-12 принят на вооружение всех основных родов войск военнослужащих общевойсковых формирований Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и морской пехоты ВМФ.
Краткие технические характеристики АК-12:
Калибр: 5.45х39 мм
Длина оружия в боевом положении: 880-940 мм
Длина со сложенным прикладом: 690 мм
Длина ствола: 415 мм
Вес с пустым магазином: 3.5 кг
Темп стрельбы: 700 выстрелов в минуту
Емкость магазина: 30 патронов
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