Поставки Индии ЗРС С-400 завершатся к апрелю 2023 года

ЦАМТО, 17 июля. Поставки Индии российских ЗРС С-400 "Триумф" завершатся к апрелю 2023 года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 17 июля первый замглавы Минобороны Индии Шипад Наик.

"Пятого октября 2018 года был подписан контракт на поставку Индии С-400 из России. Поставки, вероятно, завершатся к апрелю 2023 года", – сказал Ш.Наик, выступая перед депутатами Лок Сабхи (нижней палаты парламента Индии).