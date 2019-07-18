Поставки Индии ЗРС С-400 завершатся к апрелю 2023 года
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Источник изображения: © REUTERS, Vitaly Nevar
ЦАМТО, 17 июля. Поставки Индии российских ЗРС С-400 "Триумф" завершатся к апрелю 2023 года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 17 июля первый замглавы Минобороны Индии Шипад Наик.
"Пятого октября 2018 года был подписан контракт на поставку Индии С-400 из России. Поставки, вероятно, завершатся к апрелю 2023 года", – сказал Ш.Наик, выступая перед депутатами Лок Сабхи (нижней палаты парламента Индии).
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