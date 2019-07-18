Лётчик-испытатель рассказал, в чём Ка-29 превосходит Ми-24В

По мнению летчика-испытателя АО "Камов", корабельный ударный вертолет Ка-29 по ряду параметров превосходит Ми-24В. Об этом пилот рассказал в интервью ТАСС.

Источник изображения: topwar.ru

Морской вертолет Ка-29, являющийся ударной версией противолодочного Ка-27, по основным боевым характеристикам (в частности по составу вооружения и скорости) не уступает известному Ми-24В, а по ряду других – например, маневренности - превосходит его.

Информацию о нынешнем состоянии программы корабельного ударного вертолета в интервью ТАСС озвучил летчик-испытатель 1-го класса АО "Камов" Александр Чередниченко.

В частности, если сравнивать будем маневренные характеристики, то на Ка-29 крены разрешены плюс-минус 60 градусов, тангажи - плюс-минус 30 градусов.

- цитирует информационное агентство слова пилота.

Чередниченко обращает внимание на то, что модифицированный вертолет имеет скоростные характеристики, во многом схожие с Ми-24. В частности, максимальная скорость у Ка-29 доходит до 310 км/ч, на скоростях 270-290 км/ч почти отсутствует тряска.

Он почти такой же скоростной получился, как Ми-24.

- отмечает пилот.

По словам летчика-испытателя, номенклатура вооружения перспективного корабельного "ударника" включает как НУР С-5, так и более современные неуправляемые авиационные ракеты С-8. Кроме того, взамен ракетных блоков возможно установка универсальных пушечных контейнеров с двуствольной авиационной пушкой ГШ-23 (боекомплект - 250 снарядов).

Отряды из Ка-29 пополнят флот

Отряды многофункциональных транспортно-боевых машин вскоре должны появиться в составе всех флотов до конца текущего года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на министерство обороны Российской Федерации. Отряды будут сформированы из Ка-29.

По оценке издания, эти подразделения получат от 4 до 8 машин каждое. Модернизированная версия всепогодного Ка-29, вставший в строй в 1980-х, как нельзя лучше соответствует поставленным задачам. За эффективное бронирование, способность перевозить до 16 морских пехотинцев и мощность вооружения его иногда называют "летающий БМП".

"Известия" приводят оценку военного эксперта Дмитрия Болтенкова, который говорит, что Ка-29 можно использовать в дальних морских походах, в частности, на больших противолодочных кораблях проекта 1155. Кроме того, данный вертолет может войти в авиационную группу патрульных кораблей проекта 22160 типа "Дмитрий Рогачев".

Универсальность вертолета "Камова" проявляется во многих характеристиках. Так, он способен переводить в салоне до 2 тонн груза, а на внешней подвеске – до 4. Для сравнения, Ми-8 перевозит 3 тонны.