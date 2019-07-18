Войти
18.07.2019
ЦАМТО

Rheinmetall поставит боеприпасы для СВ Великобритании

468
0
0
Rheinmetall
Rheinmetall.
Источник изображения: https://twitter.com/rheinmetallag

ЦАМТО, 17 июля. Компания Rheinmetall AG объявила о подписания с Организацией по закупке и обслуживанию продукции оборонного назначения (Defence Equipment and Support) Великобритании нового рамочного соглашения, позволяющего осуществлять повторные закупки боеприпасов для Сухопутных войск.

Рамочное соглашение обеспечивает возможность поставок выстрелов, боеприпасов и гранат в течение 5-7 лет, а его расчетная стоимость может составить до 100 млн. евро (90 млн. фунтов стерлингов).

Как заявлено, Rheinmetall продолжает расширять свою долю на рынке боеприпасов. Недавно ВС Нидерландов также возобновили с Rheinmetall соглашение о партнерстве по поставке боеприпасов, которое будет действовать до конца 2030 года.

Контракт, который был продлен с британскими закупочными органами, определяет Rheinmetall в качестве предпочтительного поставщика 25 типов боеприпасов для Сухопутных войск, которые будут производиться на четырех предприятиях в Германии и Швейцарии.

Новый контракт обеспечивает выгодное соотношение цены и качества и гарантирует поставку дополнительных боеприпасов МО Великобритании. Оборонное ведомство Великобритании является ключевым стратегическим партнером Rheinmetall, а новый контракт поддержит дальнейший рост доли Rheinmetall на оборонном рынке этой страны.

Организация по закупке и обслуживанию продукции оборонного назначения (DE&S) Великобритании в настоящее время находится в процессе согласования портфеля рамочных соглашений с поставщиками оборонной продукции для обеспечения возможности повторной закупки находящихся на вооружении боеприпасов.

Контракт с Rheinmetall Defense является первым соглашением, которое DE&S заключила с производителем боеприпасов в рамочном формате.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Нидерланды
Швейцария
Компании
Rheinmetall
Похожие новости
16.01.2014
Подвижность, доступность, возможности
05.12.2012
Бронеколесный ходовой товар
09.09.2010
«Абрамс», «Леопард», «Меркава»...
28.06.2010
Машины специального назначения
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.07 11:46
  • 2
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 18.07 11:46
  • 1
ПВО в кармане: флот получит контейнерные зенитные комплексы
  • 18.07 10:38
  • 49
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 18.07 10:33
  • 1
Марсианский корабль SpaceX подгорел
  • 18.07 10:16
  • 2
В США предложили "назло Путину" отдать Украине турецкие F-35
  • 18.07 10:11
  • 103
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 18.07 09:54
  • 6
Су-30СМ с изделием 117С станет Су-30СМД
  • 18.07 09:51
  • 1
Ars Technica (США): с космическим кораблем "Федерация", разработанным в России, не все гладко
  • 18.07 09:47
  • 53
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 18.07 09:24
  • 1
Ядерная угроза: в НАТО разболтали главную военную тайну
  • 18.07 09:23
  • 2
"Протон-М" - полетел, но с трещиной
  • 18.07 09:14
  • 1
ФПИ летом начнет создание возвращаемой ступени ракеты-носителя
  • 18.07 09:12
  • 1
Оружие для Ташкента: зачем России ВТС с Узбекистаном
  • 18.07 09:05
  • 1
Почему на форуме "Армия-2019" не оказалось сенсаций
  • 18.07 08:16
  • 1
B-2 Spirit отмечает юбилей