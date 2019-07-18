Rheinmetall поставит боеприпасы для СВ Великобритании

ЦАМТО, 17 июля. Компания Rheinmetall AG объявила о подписания с Организацией по закупке и обслуживанию продукции оборонного назначения (Defence Equipment and Support) Великобритании нового рамочного соглашения, позволяющего осуществлять повторные закупки боеприпасов для Сухопутных войск.

Рамочное соглашение обеспечивает возможность поставок выстрелов, боеприпасов и гранат в течение 5-7 лет, а его расчетная стоимость может составить до 100 млн. евро (90 млн. фунтов стерлингов).

Как заявлено, Rheinmetall продолжает расширять свою долю на рынке боеприпасов. Недавно ВС Нидерландов также возобновили с Rheinmetall соглашение о партнерстве по поставке боеприпасов, которое будет действовать до конца 2030 года.

Контракт, который был продлен с британскими закупочными органами, определяет Rheinmetall в качестве предпочтительного поставщика 25 типов боеприпасов для Сухопутных войск, которые будут производиться на четырех предприятиях в Германии и Швейцарии.

Новый контракт обеспечивает выгодное соотношение цены и качества и гарантирует поставку дополнительных боеприпасов МО Великобритании. Оборонное ведомство Великобритании является ключевым стратегическим партнером Rheinmetall, а новый контракт поддержит дальнейший рост доли Rheinmetall на оборонном рынке этой страны.

Организация по закупке и обслуживанию продукции оборонного назначения (DE&S) Великобритании в настоящее время находится в процессе согласования портфеля рамочных соглашений с поставщиками оборонной продукции для обеспечения возможности повторной закупки находящихся на вооружении боеприпасов.

Контракт с Rheinmetall Defense является первым соглашением, которое DE&S заключила с производителем боеприпасов в рамочном формате.