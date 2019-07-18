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18.07.2019
Российская газета

Пентагон отсоветовал американцам штурмовать "Зону 51"

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Источник изображения: Doc Searls/ Wikimedia.org

Командование ВВС США выступило с заявлением по поводу флэшмоба "Штурмуем "Зону 51", всех не остановят", назначенного на 20 сентября. О своем участии в акции заявили 1,4 миллиона американцев, в близлежащих отелях на конец сентября забронированы все номера.

В массовом сознании секретный полигон ВВС США "Зона 51" в пустыне Невады ассоциируется с инопланетянами - по слухам, именно здесь хранятся перехваченные в земной атмосфере корабли пришельцев и, возможно, содержатся их экипажи. Масла в огонь конспирологов подлило и правительство США, признавшее существование базы лишь в 2013 году. По официальным данным, в "Зоне 51" испытываются перспективные летательные аппараты и авиационные системы вооружения. Небо над базой закрыто для гражданских полетов, территория строго охраняется.

Со стороны "Зона 51" выглядт как кусок пустыни с безликими ангарами среди высохших соляных озер. По неофициальным данным, основные помещения базы находится под землей. Организаторы флешмоба призывают 20 сентября с 3 до 6 часов прорваться на охраняемую террриторию "Зоны" и своими глазами увидеть секретную внеземную технику - а может быть, и освободить из плена пришельцев, Рассчитывают они на то, что охрана объекта не сможет удержать такую массу людей.

- Авиабаза является тренировочной площадкой военных. Мы никому не советуем даже пытаться попасть на ее территорию. Вооруженная охрана "Зоны 51" всегда готова отрегаировать на появление незванных гостей самым решительным образом", - предупредила пресс-секретарь ВВС США Лора Макэндрюс. Ее слова приводит "Популярная механика". Таблички с надписью "Проход запрещен, ведется стрельба на поражение" размещены уже на дальних подходах к полигону.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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США
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