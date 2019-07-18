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18.07.2019
ТАСС

Восьмимесячный эксперимент SIRIUS может начаться в конце 2020 года

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SIRIUS-17
Члены экипажа во время проведения эксперимента SIRIUS-17.
Источник изображения: © ИМБП

К следующему этапу эксперимента присоединяться NASA и Европейское космическое агентство

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Следующий изоляционный эксперимент SIRIUS продолжительностью восемь месяцев может начаться в конце следующего года. Об этом ТАСС сообщил в среду директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

"Мы рассчитываем в конце следующего года начать восьмимесячный эксперимент. Ориентировочно - осень-зима", - сказал Орлов.

По его словам, помимо NASA к следующему этапу SIRIUS присоединиться ЕКА. При этом пока не известно, будет ли представитель европейского агентства участвовать непосредственно или будут только проводиться смоделированные европейскими учеными исследования.

В свою очередь главный менеджер этого проекта, руководитель отдела ИМБП РАН Марк Белаковский сообщил журналистам на церемонии завершения четырехмесячного эксперимента, что институт согласовал со своими международными партнерами проведение в 2022 году аналогичных исследований продолжительностью 12 месяцев.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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ESA (ЕКА)
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2020-й год
Медицина
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