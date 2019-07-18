B-2 Spirit отмечает юбилей

Сегодня исполняется тридцать лет с момента первого полёта одного из самых известных и при этом самых секретных самолётов. 17 июля 1989 года с взлётно-посадочной полосы в Палмдейле (штат Калифорния), где собирали бомбардировщики B-2 Spirit, в небо поднялся первый образец этого "стелса". Самолёт совершил короткий перелёт до авиабазы Эдвардс, но до официального начала его эксплуатации прошло ещё восемь лет.

Промовидео к 30-летию первого полёта бомбардировщика B-2 Spirit

За время боевой службы, которая всё ещё продолжается, эти бомбардировщики поражали цели в Косово, Афганистане, Ираке, Иране и Ливии. При этом B-2 Spirit принадлежит рекорд длительности боевого вылета: экипаж провёл в воздухе более 44 часов, совершая дозаправки.

B-2 Spirit — тяжёлый стратегический бомбардировщик, разработанный компанией Northrop Grumman в 80-е годы. За 1988-1999 годы был произведен 21 такой самолёт, 20 из которых сегодня состоят на вооружении ВВС США.