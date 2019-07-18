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18.07.2019
WarSpot

B-2 Spirit отмечает юбилей

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Источник изображения: warspot.ru

Сегодня исполняется тридцать лет с момента первого полёта одного из самых известных и при этом самых секретных самолётов. 17 июля 1989 года с взлётно-посадочной полосы в Палмдейле (штат Калифорния), где собирали бомбардировщики B-2 Spirit, в небо поднялся первый образец этого "стелса". Самолёт совершил короткий перелёт до авиабазы Эдвардс, но до официального начала его эксплуатации прошло ещё восемь лет.

Промовидео к 30-летию первого полёта бомбардировщика B-2 Spirit

За время боевой службы, которая всё ещё продолжается, эти бомбардировщики поражали цели в Косово, Афганистане, Ираке, Иране и Ливии. При этом B-2 Spirit принадлежит рекорд длительности боевого вылета: экипаж провёл в воздухе более 44 часов, совершая дозаправки.

B-2 Spirit — тяжёлый стратегический бомбардировщик, разработанный компанией Northrop Grumman в 80-е годы. За 1988-1999 годы был произведен 21 такой самолёт, 20 из которых сегодня состоят на вооружении ВВС США.

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Страны
Афганистан
Ирак
Иран
Ливия
США
Продукция
B-2 Spirit
Компании
Northrop Grumman
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1 комментарий
№1
18.07.2019 08:16
Какой-то "рупор демократии" из США, помнится Ту-160 антиквариатом называл...
+1
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B-2 Spirit отмечает юбилей