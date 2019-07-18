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18.07.2019
Военное обозрение

Сербские пользователи отреагировали на визит американского генерала в Белград

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В Белград наведался командующий объединённой группировкой войск НАТО в Европе (он же командующий группировкой войск США в Европе) генерал Тод Уолтерс. В своём интервью сербскому информационному агентству "Танюг" американский генерал заявил о том, что в ходе встреч с представителями сербского военного командования поднимается вопрос о роли Белграда в мире и стабильности на Западных Балканах.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Уолтерса, он "высоко ценит сербский вклад в балканскую стабильность" и "очень рад сербской гостеприимности".

Напомним, что ранее в НАТО были приняты многие соседи Сербии. В числе таковых за последнее время – Черногория. На сегодняшний день идёт согласование формальностей по принятию в Североатлантический военный блок Македонии (с недавних пор бывшая югославская республика носит название Северная Македония).

Против вступления в НАТО выступает большинство сербов. В этой связи стоит обратить внимание на комментарии сербских пользователей в социальных сетях, реагирующих на приезд американского генерала в Белград. Приведём несколько из них.

Генералу Уолтерсу уже показали следы американских бомб на улицах наших городов?

Двадцать лет назад они убивали наших близких, а мы сегодня принимаем их как почётных гостей. До чего мы дошли.

Этих натовских генералов в страну нужно впускать только после того, как они официально выскажутся о Косово как части Сербии.

Многие другие комментарии от сербских пользователей соцсетей привести нет возможности в связи с присутствием в них ненормативной лексики.

Однако находятся в Сербии и те, кто высказывается за углубление связей с США и НАТО.

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Страны
Македония
Сербия
США
Черногория
Югославия
Проекты
NATO
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