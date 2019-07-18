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18.07.2019
Российская газета

Новая подлодка "Пиранья" сможет десантировать боевых пловцов

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Источник изображения: Artem Tkachenko/wikimedia.org

Для Военно-морского флота России создадут малую неатомную подводную лодку семейства "Пиранья" проекта П-750Б. Она будет оснащена воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой. А из шлюзовой камеры смогут десантироваться шесть боевых пловцов.

Модель этой субмарины впервые показали на прошедшем военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Как сообщил РИА Новости ведущий конструктор Конструкторского бюро "Малахит" Игорь Караваев, водоизмещение лодки П-750Б увеличили почти в четыре раза - с 370 до 1400 тонн по сравнению с предыдущими поколениями этих субмарин. Стал больше и экипаж, теперь его численность - 18-20 военнослужащих.

Как добавил Игорь Караваев, с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой "Пиранья" может находиться под водой до 12 суток при экономичном ходе в четыре узла. Кроме того, субмарина малошумна.

- Малая подводная лодка может строиться в нескольких вариантах, в том числе в ударном с ракетами "Калибр", специального назначения с подводным спецназом на борту и в качестве минного заградителя при сохранении стандартного водоизмещения. Лодка спроектирована таким образом, что оружие на борту может меняться в зависимости от постановки задач, - добавил главный конструктор.

В "Малахите" ждут технического задания от министерства обороны России для разработки техпроекта. Если оно поступит, то строить "Пиранью" П-750Б будут на одном из предприятий Северо-Запада.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
865 Пиранья
Piranha
Калибр КР
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