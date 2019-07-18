ВВС Аргентины ведут переговоры о закупке самолетов FA-50 "Файтинг Игл"

ЦАМТО, 17 июля. В рамках саммита G-20 в Осаке президент Аргентины Маурисио Макри и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин на двусторонних переговорах продолжили обсуждение возможности покупки для аргентинских ВВС десяти легких боевых самолетов FA-50 южнокорейской компании KAI.

Впервые данный вопрос был инициирован в 2016 году. В сентябре 2016 года аргентинская делегация посетила размещенное в Йечхоне 16-ое истребительное авиакрыло ВВС Республики Корея. Программа посещения включала ознакомление с особенностями эксплуатации самолетов и оценочный полет на борту УТС TA-50 "Голден Игл".

По информации Infodefensa.com, соглашение, целью которого является замена истребителей A-4AR ВВС Аргентины, предусматривает поставку двух самолетов в 2019 году и остальных в 2020 году, наряду с тренажером и вооружением. Оплату предполагается осуществлять в течение десяти лет.

Несмотря на переговоры с Республикой Корея, встречное предложение о возможности поставки самолетов M-346FA представила группа Leonardo.

Как сообщал ЦАМТО, ВВС Аргентины остро нуждаются в поставке боевых самолетов с момента снятия с вооружения в ноябре 2015 года последних сверхзвуковых истребителей "Мираж-5" и "Мираж-3". Оборонное ведомство неоднократно пытались приобрести новые самолеты, но программы завершались неудачно по политическим и/или финансовым причинам.

Следует отметить, что FA-50 и M-346FA представляют собой вооруженную версию учебно-тренировочного самолета и, таким образом, не могут стать адекватной заменой истребителям "Мираж".

FA-50 имеет встроенную 20-мм пушку и оснащен семью точками подвески (по две подкрыльевые под каждым крылом, по одной на законцовках крыла и одна подфюзеляжная). Самолет обладает возможностью применения различных неуправляемых и высокоточных вооружений класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", включая УР AIM-9L/M/N/P/S "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух" и AGM-65A/D/G "Мэйврик" класса "воздух-земля", свободнопадающие бомбы Mk.82, Mk.83, Mk.84 и BLU-109, управляемые бомбы GBU-31,-32,-38, кассетные боеприпасы CBU-52/58/71, CBU-103/104/105 и Mk.20 "Рокай-2" (Rockeye II), блоки орудий LAU-68/131 и LAU-3A/5003, неуправляемые кассетные бомбы с неконтактным взрывателем CBU-97 компании Textron Defense Systems.