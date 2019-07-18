Борисов: Необходимость строительства нового авианосца - вопрос спорный

Принятая государственная программа вооружения с 2018 по 2027 года не исключает начала работ по созданию нового отечественного авианосца, решение о начале работ должно принять Министерство обороны, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью "Интерфаксу".

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Отвечая на соответствующий вопрос, Борисов пояснил, что госпрограмма вооружения на 2018-2027 года не предусматривает строительство авианосца, но не исключает начала работ по его созданию. Решение об этом должно принимать Министерство обороны.

В первую очередь, это вопрос министерства обороны, Военно-морского флота. ВМФ России должен обосновать, исходя из военной доктрины Российского государства, необходимость, целесообразность авианосца

- заявил Борисов.

Касаясь своей позиции по отношению к необходимости строительства авианосца для ВМФ РФ, Борисов сказал, что, на его взгляд, этот вопрос "спорный", но решать должно не правительство, а военное ведомство.

При наличии сегодня мощных высокоточных средств поразить такой объект с технической, военной точки зрения несложно. Особенно, учитывая, что американцы вышли и нас вынудили выйти из ДРСМД

- отметил он.

По словам вице-премьера, для американцев авианосцы - насущная необходимость, они находятся на другом материке и чтобы обеспечивать свое присутствие, они им просто необходимы.

Авианосцу нужны серьезные средства защиты. У него должна быть группировка, которая его постоянно сопровождает. Это все вещи затратные. Стоит ли игра свеч? Постоянно возникает этот вопрос

- заявил Борисов, добавив, что если все-таки военные примут решение строить, то правительство будет изыскивать на это средства, а предприятия ОСК строить, тем более, что "у России действительно есть интересные проекты".

Ранее сообщалось, что Крыловский научный центр и Невское проектно-конструкторское бюро представили 4 проекта авианосцев, как с атомной, так и с обычной двигательной установкой.