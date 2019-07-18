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18.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Эстонские ополченцы разгромили британский морской спецназ

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Источник изображения: Scanpix/Claus Fisker/Reuters

Учения морской пехоты ВМС Великобритании в Эстонии закончились конфузом: местные ополченцы смогли одержать победу над элитным королевским спецназом, который поддерживали вертолеты, корабли и танки.

Маневры по "освобождению" самого большого в Рижском заливе острова Сааремаа прошли в начале июля, сообщает "Российская газета".

Роль "оккупантов" сыграли местные островитяне – ополченцы из Союза обороны Эстонии. С британской стороны были задействованы десантно-вертолетный корабль Albion и корабль поддержки Lyme Bay, пара вертолетов Wildcat и ударный Apache, а также танк Challenger II.

Сначала учения шли по плану. Королевский флот предпринял несколько отвлекающих маневров, затем беспрепятственно высадил разведгруппы, которые скрытно наблюдали за эстонским ополчением.

После высадились основные силы десанта. Они при поддержке с воздуха повели наступление на ключевые объекты, но проиграли сражение.

"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", – сообщила пресс-служба британского флота.

Так как маневры проводились по свободному сценарию, действия сторон оценивали специальные арбитры. В итоге, рассмотрев обстоятельства учебного боя, офицеры-наблюдатели сделали вывод, что эстонские ополченцы, несмотря на внезапность атаки, удержали позиции и смогли отбросить британцев.

Результаты разочаровали руководство коммандос, которые заявили, что в битве при Сааремаа была боевая ничья.

Ранее британские моряки-наркоманы сорвали погоню за подлодками ВМФ России.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Великобритания
Россия
Эстония
Продукция
AH-64
Challenger 2
HMS Albion
Проекты
Военные учения
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