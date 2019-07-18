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18.07.2019
Газета.ru

Ядерная угроза: в НАТО разболтали главную военную тайну

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Источник изображения: gazeta.ru

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Засекреченные места размещения американского ядерного оружия в Европе случайно стали достоянием общественности, о них было написано в докладе Парламентской ассамблеи НАТО. Ракеты США хранятся в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. Вскоре после публикации документ был удален, сообщают бельгийские СМИ. Была опубликована новая версия документа - уже без упоминания этой информации.



Армия США хранит свои ядерные боеголовки на нескольких базах в странах Европы, говорится в докладе Парламентской ассамблеи НАТО, первоначальная версия которого была опубликована по ошибке. Об этом пишет The Washington Post.

"Документ вызвал ажиотаж в европейских СМИ, подтвердив давным-давно известный "секрет": американские ядерные боеголовки хранятся в Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии и Турции", - говорится в статье.

Подготовленный еще в апреле к весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО документ был удален вскоре после публикации. В тексте, сообщает бельгийская газета De Morgen, говорилось о 150 ядерных боеголовках. Они хранятся на американских военных базах "Кляйне-Брогель" в Бельгии, "Бюхель" в ФРГ, "Авиано" и "Геди-Торре" в Италии, "Волкель" в Нидерландах и "Инджирлик" в Турции.

Спустя несколько месяцев в сети была опубликована отредактированная версия доклада - там уже отсутствуют упоминания о местах размещения ядерного оружия США.

В статье WP говорится, что автор доклада - канадский сенатор Джозеф Дэй - объяснил появление в тексте этой информации. По его словам, все данные "находятся в открытом доступе", но в документе ссылок на источники не приводилось.

Анонимный источник в НАТО, в свою очередь, заявил изданию, что опубликованный документ "не связан с Североатлантическим альянсом напрямую" и является неофициальным.

В середине мая директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США готовятся к применению ядерного оружия в Европе. По его словам, Вашингтон размещает на территории Старого Света установки. Дипломат добавил, что европейские страны таким образом подвергают себя опасности, приближаются к ядерной катастрофе и "полному самоуничтожению".

Как сообщает НСН, ранее делегация российских дипломатов на сессии подготовительного комитета конференции 2020 года в Нью-Йорке, посвященной действию Договора о нераспространении ядерного оружия, заявила, что ядерному разоружению мешает наличие нестратегического ядерного оружия США в Европе.

"К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств", - подчеркнул Владимир Ермаков.

В апреле журнал Bulletin of the Atomic Scientists сообщил, что в арсенале США имеется около 4 тыс. ядерных боеголовок.

Американские военные имеют 1,7 тыс. боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах, при этом 2 тыс. боеголовок находятся в резерве на случай необходимости. Кроме того, около 300 ядерных авиабомб хранятся на американских базах и 150 бомб на базе в Европе.

Кроме того, у министерства энергетики США есть еще более 2,3 тыс. единиц ядерного оружия, которое считается списанным. Их должны утилизировать до 2030 года.

В сообщении издания значится также, что примерно 2 тыс. боеголовок есть на складах Пентагона на случай "геополитических рисков", передает ФАН.

В середине марта председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд на заседании в сенате США заявил, что Вашингтону не стоит отказываться от возможности первым нанести ядерный удар.

"Мне кажется, что наша текущая оборонная политика осложняет противнику процесс принятия решения. Я бы не рекомендовал принимать решение, которое облегчит ему этот процесс", - ответил генерал в ответ на вопрос, стоит ли запретить Вашингтону первым применять ядерное оружие.

Данфорд добавил, что "может вообразить" несколько вероятных сценариев, при которых конгресс не захочет, чтобы у президента США не было возможности нажать на красную кнопку. "Подробности я готов изложить лишь на закрытом заседании", - подчеркнул генерал.

Кроме того, Данфорд заявил, что кибероружие не способно в полной мере заменить ядерное оружие. "Мы должны сохранять безопасный, но эффективный потенциал ядерного сдерживания", - добавил он. По словам американского генерала, он работал при нескольких президентах США и неоднократно обсуждал вопрос ядерного сдерживания.

"Каждый раз в ходе дискуссий мы приходили к выводу, что наиболее эффективный способ предотвратить ядерную войну - это ядерная триада из межконтинентальных баллистических ракет, подлодок и стратегических бомбардировщиков", - подытожил военный.

Россия же не будет наносить превентивный ядерный удар - об этом заявлял неоднократно президент России Владимир Путин. Оборонная доктрина РФ предусматривает лишь ответный удар в случае нападения и угрозы существованию государства.


Иван Апулеев

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1 комментарий
№1
18.07.2019 09:24
Цитата, q
Ракеты США хранятся в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции.

Вот туда и нацелены российские ракеты с ЯБЧ.

Заявление  США о вывозе в Германию из Турции ядерных боеголовок оказалось  очередным блефом, скорее всего склады в Германии пополнили из арсеналом США....
0
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