В Приморском крае состоятся российско-индийские военные учения

В Уссурийске Приморского края началась первая конференция представителей командования Восточного военного округа (ВВО) России и ВС Индии по подготовке совместных военных учений "Индра-2019", которые запланированы в декабре текущего года.

Как сообщили в Минобороны РФ, стороны приступили к согласованию сценария и места проведения будущих российско-индийских военных учений, порядка пересечения государственной границы подразделениями ВВО, а также организации материально-технического обеспечения.

""Индра-2019 будут проведены в межвидовом формате, то есть с привлечением сухопутной, авиационной и морской составляющих", - уточнили в военном ведомстве. От ВВО планируется привлечь около 300 военнослужащих одного из мотострелковых соединений округа в Приморском крае.

"Опыт проведения маневров подобного уровня командование и подразделения ВВО получили в ходе участия в межвидовых учениях "Индра-2017". Они были проведены на полигонах и аэродромах ВВО в Приморском крае", - пояснили в Минобороны РФ.