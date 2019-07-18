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18.07.2019
Военно-промышленный курьер

В Приморском крае состоятся российско-индийские военные учения

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Уссурийске Приморского края началась первая конференция представителей командования Восточного военного округа (ВВО) России и ВС Индии по подготовке совместных военных учений "Индра-2019", которые запланированы в декабре текущего года.

Как сообщили в Минобороны РФ, стороны приступили к согласованию сценария и места проведения будущих российско-индийских военных учений, порядка пересечения государственной границы подразделениями ВВО, а также организации материально-технического обеспечения.

""Индра-2019 будут проведены в межвидовом формате, то есть с привлечением сухопутной, авиационной и морской составляющих", - уточнили в военном ведомстве. От ВВО планируется привлечь около 300 военнослужащих одного из мотострелковых соединений округа в Приморском крае.

"Опыт проведения маневров подобного уровня командование и подразделения ВВО получили в ходе участия в межвидовых учениях "Индра-2017". Они были проведены на полигонах и аэродромах ВВО в Приморском крае", - пояснили в Минобороны РФ.

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Индия
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Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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