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18.07.2019
WarSpot

"Палладину" удлиняют ствол

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Источник изображения: warspot.ru

Американская армия всерьёз взялась за наращивание возможностей своей артиллерии. Вчера, 16 июля, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны США подписало контракт с компанией BAE Systems в рамках проекта Extended Range Cannon Artillery (ERCA).

ERCA – комплексная программа американской армии, в рамках которой проводится глубокая модернизация имеющейся на вооружении артиллерии, а также разработка новых боеприпасов. Ранее в рамках программы Long Range Cannon американская армия разработала новые модификации орудия M777.

Опытная САУ M109А8 со стволом длиной 58 калибров (на заднем плане). На переднем плане — базовая версия M109A7.

Источник изображения: twitter.com/SecArmy

В рамках контракта стоимостью $45 млн компания BAE Systems должна установить новое орудие с длиной ствола в 58 калибров (9 м) на самоходные гаубицы M109A7. Такое орудие уже испытано на опытном образце M109А8. Кроме того, модификация потребует установки системы автоматической перезарядки и новой электроники для перспективных активно-реактивных снарядов XM1113 повышенной дальности. Сложность работ состоит в том, что при удлинении ствола разработчики должны сохранить массу боевого модуля, чтобы не потребовалась модификация шасси.

В военном ведомстве указывают, что удлинённый почти на 2 м ствол и ряд других доработок позволят M109A7 увеличить дальность огня до 70 км. При этом использование перспективных активно-реактивных снарядов даст возможность точно поражать цели на расстоянии свыше 100 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
HMMWV
M109
Компании
BAE Systems
M777
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