Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"

ЦАМТО, 17 июля. Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с ВНЭУ будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью "РИА Новости" ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.

Впервые модель подлодки типа "Пиранья" П-750Б с ВНЭУ представили в июне на прошедшем в Санкт-Петербурге военно-морской салоне.

"Лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты "Калибр", которые стартуют горизонтально под водой", – сказал И.Караваев.

По его словам, подлодка может строиться в нескольких вариантах, в том числе в ударном с "Калибром", специального назначениями с подводными спецназом на борту и в качестве минного заградителя при сохранении стандартного водоизмещения.

В интервью "РИА Новости" И.Караваев также сообщил, что конструкция ПЛ типа "Пиранья" П-750Б предусматривает наличие шлюзовой камеры для одновременного входа-выхода шести боевых пловцов.

И.Караваев отметил, что водоизмещение ПЛ типа "Пиранья" П-750Б с ВНЭУ увеличено почти в четыре раза, экипаж – вдвое.

"ПЛ проекта П-750Б высоко автоматизирована, на ней сравнительно небольшой экипаж – 18-20 человек. На предыдущих поколениях "Пираний" экипаж составлял три, пять и девять человек, потому что они были совсем маленькие. Водоизмещение ПЛ проекта П-750Б существенно увеличено по сравнению с предыдущими поколениями – с 370 т до 1400 т", – сообщил "РИА Новости" И.Караваев.