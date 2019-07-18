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18.07.2019
ЦАМТО

Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"

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Пуск ракет "Калибр"
Пуск ракет "Калибр" с подлодки "Великий Новгород".
Источник изображения: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Савицкий Вадим

ЦАМТО, 17 июля. Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с ВНЭУ будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью "РИА Новости" ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.

Впервые модель подлодки типа "Пиранья" П-750Б с ВНЭУ представили в июне на прошедшем в Санкт-Петербурге военно-морской салоне.

"Лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты "Калибр", которые стартуют горизонтально под водой", – сказал И.Караваев.

По его словам, подлодка может строиться в нескольких вариантах, в том числе в ударном с "Калибром", специального назначениями с подводными спецназом на борту и в качестве минного заградителя при сохранении стандартного водоизмещения.

В интервью "РИА Новости" И.Караваев также сообщил, что конструкция ПЛ типа "Пиранья" П-750Б предусматривает наличие шлюзовой камеры для одновременного входа-выхода шести боевых пловцов.

И.Караваев отметил, что водоизмещение ПЛ типа "Пиранья" П-750Б с ВНЭУ увеличено почти в четыре раза, экипаж – вдвое.

"ПЛ проекта П-750Б высоко автоматизирована, на ней сравнительно небольшой экипаж – 18-20 человек. На предыдущих поколениях "Пираний" экипаж составлял три, пять и девять человек, потому что они были совсем маленькие. Водоизмещение ПЛ проекта П-750Б существенно увеличено по сравнению с предыдущими поколениями – с 370 т до 1400 т", – сообщил "РИА Новости" И.Караваев.

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  • В новости упоминаются
Проекты
865 Пиранья
Piranha
ВНЭУ
Калибр КР
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2 комментария
№1
18.07.2019 08:39
12 боевых плавцов и 6 подводных буксировщиков типа Серена взять сможет?

Если да, то игра стоит свеч.

Как у нее будут обстоять дела с шумностью и физическими полями?

Пиранья изготавливалась из маломагнитного сплава на основе магния кажется.

Сможете создать тихую маломагнитную лодку для проникновения в террводы противника и действия на малых и сверхмалых глубинах?

Калибры нах не нужны. Даже не рассматриваем. Нужны боевые плавцы (не менее 12 с полным обвесом и вооружением) и торпедные аппараты двух калибров - два 533 и четыре 400 мм. Вооружение - буксировщики Сирена, торпеды, мины, мины-ракеты.

Сможете? И как быстро? Повторение эпопеи с Ладой не интересует. Утром деньги, вечером стулья.

Если лодка получится удачной и достаточно быстро, то серию можно заказать по меньшей мере из 12 единиц.
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№2
18.07.2019 11:46
Калибры на Пиранье уничтожают саму концепцию малых ПЛ, тогда уж сразу снабдить ЯО на 1 Мт. 1400 т - ужасно много.
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