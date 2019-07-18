Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
ЦАМТО, 17 июля. Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с ВНЭУ будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью "РИА Новости" ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Впервые модель подлодки типа "Пиранья" П-750Б с ВНЭУ представили в июне на прошедшем в Санкт-Петербурге военно-морской салоне.
"Лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты "Калибр", которые стартуют горизонтально под водой", – сказал И.Караваев.
По его словам, подлодка может строиться в нескольких вариантах, в том числе в ударном с "Калибром", специального назначениями с подводными спецназом на борту и в качестве минного заградителя при сохранении стандартного водоизмещения.
В интервью "РИА Новости" И.Караваев также сообщил, что конструкция ПЛ типа "Пиранья" П-750Б предусматривает наличие шлюзовой камеры для одновременного входа-выхода шести боевых пловцов.
И.Караваев отметил, что водоизмещение ПЛ типа "Пиранья" П-750Б с ВНЭУ увеличено почти в четыре раза, экипаж – вдвое.
"ПЛ проекта П-750Б высоко автоматизирована, на ней сравнительно небольшой экипаж – 18-20 человек. На предыдущих поколениях "Пираний" экипаж составлял три, пять и девять человек, потому что они были совсем маленькие. Водоизмещение ПЛ проекта П-750Б существенно увеличено по сравнению с предыдущими поколениями – с 370 т до 1400 т", – сообщил "РИА Новости" И.Караваев.
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Если да, то игра стоит свеч.
Как у нее будут обстоять дела с шумностью и физическими полями?
Пиранья изготавливалась из маломагнитного сплава на основе магния кажется.
Сможете создать тихую маломагнитную лодку для проникновения в террводы противника и действия на малых и сверхмалых глубинах?
Калибры нах не нужны. Даже не рассматриваем. Нужны боевые плавцы (не менее 12 с полным обвесом и вооружением) и торпедные аппараты двух калибров - два 533 и четыре 400 мм. Вооружение - буксировщики Сирена, торпеды, мины, мины-ракеты.
Сможете? И как быстро? Повторение эпопеи с Ладой не интересует. Утром деньги, вечером стулья.
Если лодка получится удачной и достаточно быстро, то серию можно заказать по меньшей мере из 12 единиц.