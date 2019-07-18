SWIR-камера: маскировка не поможет

ЦАМТО, 17 июля. О том, что собой представляет SWIR-камера и в каких областях она применяется, журналу "Национальная оборона" рассказал первый заместитель генерального директора – заместитель по НИОКР и инновационному развитию холдинга "Швабе" Сергей Попов.

– Сергей Викторович, что собой представляет технология, лежащая в основе SWIR-камеры, насколько она перспективна?

– SWIR-камера появилась совсем недавно – около четырех лет назад, причем фактически одновременно и в России, и за рубежом. Камера визуализирует инфракрасное изображение в коротковолновой части инфракрасного диапазона – от 0,9 до 1,7 микрона. Главное отличие от тепловидения заключается в том, что матрица тепловизора воспринимает собственное тепловое излучение объекта, а в SWIR-камере изображение формируется, как и в видимом диапазоне – от отраженного объектом света. Поэтому получается привычное для пользователя изображение, которое содержит всю картину, почти как при обычной видеосъемке.

Диапазон 0,9-1,7 микрона является диапазоном свечения ночного неба. Мы этого не замечаем, но верхний слой ионосферы переизлучает космическое излучение именно на этой длине волны. Поэтому человеку кажется, что в темноте совсем ничего не видно, но отражение космического излучения от объектов все равно существует. Его-то и считывает матрица SWIR-камеры.

Особенность SWIR-камеры состоит в том, что она позволяет выявлять замаскированные объекты: людей в камуфляжной форме, технику в камуфляжной раскраске в ситуации, когда в видимом диапазоне их не видно. Мы посмотрели с помощью SWIR-камеры на различные образцы экипировки и выяснилось, что камуфляж НАТО сильнее отражает в этом диапазоне и фактически человек в камуфлированной форме, находящийся в лесу, в SWIR-диапазоне выглядит как белый медведь, стоящий на фоне леса, а в видимом диапазоне его совсем не видно. Камуфлирующие сетки и другие средства маскировки становятся фактически бесполезными.

– Речь идет о синтетических материалах и тканях со смешанным составом?

– В основном да. SWIR-диапазон позволяет видеть в тумане. Можно также видеть объекты в дыму и аэрозольных завесах. Подчеркну – не во всех разновидностях, то есть SWIR-камера – это не панацея от всех видов маскировки с применением дыма или аэрозоля, но часть их вполне проницаема для этой технологии.

Еще одно важное преимущество SWIR-камеры – более яркое воспроизведение объектов с повышенной температурой. Например, трудно рассмотреть очаг лесного пожара в условиях сильного задымления. Через SWIR-камеру очаг пожара виден абсолютно отчетливо.

SWIR-камеры позволяют увидеть, что находится за определенными типами пластика, например, можно прочитать документ, лежащий в пластиковой папке, можно рассмотреть, кто находится в автомобиле с полностью тонированными стеклами.

– Каковы особенности конструкции SWIR-камеры?

– Главная особенность состоит в том, что ближний ИК-диапазон не требует глубокого охлаждения фотоприемника, а это обуславливает малое энергопотребление. Поэтому конструкция SWIR-камеры получилась весьма компактной – без объектива она весит чуть более 100 граммов. Это позволяет легко расширить зону ее применения за счет размещения на беспилотных летательных аппаратах, в том числе небольших, таких как квадрокоптер ORION-DRONE, который мы показали на выставке в Стамбуле.

– На какой стадии сегодня находится проект разработки SWIR-камеры?

– На сегодня уже существует серийное производство, и оно ведется на уровне от материала фотоприемника – а это очень высокотехнологичная область, до формирования матрицы размером 640х512 пикселей с размером пикселя 15 мкм – это хорошее телевизионное разрешение. Изготовлением занимается государственный научный центр РФ в составе холдинга НПО "Орион". То есть камера уже реально используется на практике потребителями.

– В каких областях применяются SWIR-камеры, разработанные холдингом "Швабе"?

– Во-первых, они уже применяются, дополняют существующие оптико-электронные системы наблюдения, прицеливания и пилотирования. Идет разработка прицелов на базе SWIR-камеры. Для МЧС разрабатывается система с камерой для поиска очага пожара или для движения в дыму. В целом мы считаем, что это очень перспективное направление.

– То, что появление технологии и создание SWIR-камеры происходило в рамках холдинговой структуры, повлияло на конечный результат?

– Думаю, что мы не смогли бы сделать SWIR-камеру, если бы те предприятия, которые вовлечены в этот проект, были бы самостоятельными или входили бы в разные интегрированные структуры.

Интервью Сергея Попова опубликовано в журнале "Национальная оборона" (№7, 2019 г.).