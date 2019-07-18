Войти
18.07.2019
Российская газета

НАТО случайно раскрыло ядерные арсеналы США

515
0
0
Источник изображения: U.S. Military/Wikimedia.org

В опубликованном докладе Парламентской ассамблеи НАТО указаны места хранения ядерного оружия США в Европе. Документ был удален с сайта альянса, но его копии уже разошлись по Сети, пишет The Washington Post.

Автор доклада, представитель Комитета по безопасности и обороне ПА НАТО Джозеф Рей заявил, что информация взята из открытых источников. Журналисты европейских газет согласны с ним, их статьи вышли под заголовками "Наконец черным по белому: в Бельгии есть американское ядерное оружие" (De Morgen).

Согласно документу НАТО, США разместили 150 тактических ядерных бомб на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. О присутствии ядерного оружия свидетельствуют регулярные рейсы в Европу военно-транспортных самолетов США C-17 Globemaster III четвертой эскадрильи ВВС США с авиабазы Маккорд - это подразделение занимается перевозкой ядерных боеприпасов, - а также учения Steadfast Noon, на которых отрабатываются атомные бомбардировки.

Стоит отметить, что информация у канадца устаревшая. После охлаждения отношений между Вашингтоном и Анкарой США вывезли атомные бомбы с авиабазы Инджирлик и разместили их, предположительно, в Румынии.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Германия
Италия
Нидерланды
Румыния
США
Турция
Продукция
C-17
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
13.07.2016
Наедине с Россией
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
12.08.2013
Ставки сделаны, маски сброшены
31.12.2011
ПРО НАТО сделает из Европы заградительный вал
02.11.2011
Против кого евроПРО? — часть III
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.07 11:46
  • 2
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 18.07 11:46
  • 1
ПВО в кармане: флот получит контейнерные зенитные комплексы
  • 18.07 10:38
  • 49
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 18.07 10:33
  • 1
Марсианский корабль SpaceX подгорел
  • 18.07 10:16
  • 2
В США предложили "назло Путину" отдать Украине турецкие F-35
  • 18.07 10:11
  • 103
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 18.07 09:54
  • 6
Су-30СМ с изделием 117С станет Су-30СМД
  • 18.07 09:51
  • 1
Ars Technica (США): с космическим кораблем "Федерация", разработанным в России, не все гладко
  • 18.07 09:47
  • 53
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 18.07 09:24
  • 1
Ядерная угроза: в НАТО разболтали главную военную тайну
  • 18.07 09:23
  • 2
"Протон-М" - полетел, но с трещиной
  • 18.07 09:14
  • 1
ФПИ летом начнет создание возвращаемой ступени ракеты-носителя
  • 18.07 09:12
  • 1
Оружие для Ташкента: зачем России ВТС с Узбекистаном
  • 18.07 09:05
  • 1
Почему на форуме "Армия-2019" не оказалось сенсаций
  • 18.07 08:16
  • 1
B-2 Spirit отмечает юбилей