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18.07.2019
ТАСС

Около 300 военнослужащих Южного военного округа вернулись в Чечню из Сирии

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Военнослужащие Южного военного округа. Архивное фото
Военнослужащие Южного военного округа. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Личному составу вручили ведомственные и государственные награды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Военнослужащие подразделения военной полиции Южного военного округа (ЮВО) вернулись в Чечню после выполнения боевых задач в Сирии. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

"На территории мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного на территории Чеченской Республики, состоялся торжественный митинг, посвященный встрече подразделений военной полиции из Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, личному составу батальона военной полиции вручили ведомственные и государственные награды.

Всего домой вернулось около 300 военнослужащих ЮВО после успешного выполнения специальных задач в Сирии. Они были доставлены самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России на военный аэродром в Северной Осетии, уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что военные полицейские с мая 2019 года охраняли важные объекты группировки российских войск, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, а также организовывали сопровождение гуманитарных колонн и безопасность при проведении гуманитарных акций.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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