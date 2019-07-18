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18.07.2019
ЦАМТО

Главнокомандующий ВМФ России подвел итоги Международного военно-морского салона-2019

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ЗРАК "Пальма" на МВМС-2019
ЗРАК "Пальма" на МВМС-2019.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 17 июля. Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в ходе рабочего совещания в Главном командовании ВМФ высоко оценил участие флота в МВМС-2019.

Н.Евменов отметил, что участие флота в МВМС способствует выработке оптимальных точек взаимодействия с промышленностью при решении основной задачи командования ВМФ по созданию и развитию качественно новых и сбалансированных по своему составу и боевым возможностям военно-морских сил.

Непосредственно в ходе МВМС-2019 главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов провел ряд двусторонних встреч с командующими военно-морскими силами иностранных государств. В ходе общения с иностранными партнерами обсуждались вопросы текущего состояния и перспективы развития сотрудничества в военно-морской области.

В рамках салона ВМФ представил фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов", малый десантный корабль на воздушной подушке "Евгений Кочешков", десантный катер "Мичман Лермонтов", большой гидрографический катер "Евгений Гницевич" и другие корабли. Все они были открыты для посещения участниками МВМС-2019, а также жителями и гостями города Санкт-Петербурга.

Девятый Международный военно-морской салон (MBMC-2019) проводился в Санкт-Петербурге с 10 по 14 июля 2019 года на основании распоряжения правительства Российской Федерации от 30 октября 2017 г. №2403-р. Тематика салона включала кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации, связи и управления, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения флота, а также многие другие аспекты, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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1 комментарий
№1
18.07.2019 00:58
"Главнокомандующий ВМФ России подвел итоги"

так продали хоть что-то или опять нет?
0
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