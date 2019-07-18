Афганские ВВС критикуют вертолёты США и хотят летать на Ми-35

Военно-воздушные силы Афганистана не хотят отказываться от советских/российских вертолетов Ми-35П и заменять их американскими машинами. Как пишет издание The Drive, командование афганских ВВС раскритиковало предлагаемые для перевооружения американские вертолеты MD-530F.

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В обзоре Пентагона о состоянии безопасности в Афганистане указывается, что хотя советские вертолеты Ми-35П были выведены из состава ВВС Афганистана еще в 2015 году, афганские военные продолжают пытаться поддерживать их в боеготовом состоянии. Причина того, что афганцы предпочитают использовать Ми-35П вместо более современных западных боевых вертолетов банальна, - они, в отличии от советских винтокрылых машин, просто не подходят для использования в условиях гор Афганистана.

Летать небезопасно, двигатель слишком слабый, есть проблемы с рулевым винтом, сам вертолет не бронирован. Если мы спустимся ближе к врагу, то нарвемся на ответный огонь противника, который мы не сможем выдержать. Если мы поднимемся выше, мы не сможем навестись на врага

- заявил полковник ВВС Афганистана, рассказывая о фатальных недостатках вертолетов MD 530F, который пришел на замену Ми-35П.

Кроме того, американский вертолет с полной боевой нагрузкой не сможет перелететь через горные хребты, которые окружают Кабул, добавил он.

Ранее сообщалось. что в 2017 году Минобороны США выдало компании MD Helicopters контракт на изготовление 150 легких боевых вертолетов MD 530F, предназначенных для поставки в Афганистан.

MD Helicopters MD 530F Cayuse Warrior (афганское обозначение Jengi - "Воин"), поставляемые США в счет военной помощи, сейчас являются основным типом боевых вертолетов ВВС Афганистана. Комплект вооружения вертолета включает подвесные контейнеры Heavy Machine Gun Pod (HMP) с 12,7-мм пулеметами FN Herstal М3Р и семизарядные подвесные пусковые установки М260 для 70-мм неуправляемых ракет.

Между тем стало известно, что Индия готова передать Афганистану несколько вертолетов Ми-35, для "борьбы с террористами в горах".