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18.07.2019
Известия.ru

Анонсировано начало серийного производства истребителей Су-57

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Россия приступает к серийному производству истребителей пятого поколения Су-57, первые поставки состоятся уже в этом году. Об этом в среду, 17 июля, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

"Первые серийные поставки истребителей в этом году будут идти с двигателем первого этапа. С последующей заменой на двигатель второго этапа", — сказал он в интервью "Интерфаксу".

Борисов отметил, что работы по двигателю "второго этапа" для Су-57 идут в срок, сейчас устройство проходит заводские испытания.

"В дальнейшем (двигатель. — Ред.) будет установлен на самолет для проведения государственных испытаний", — добавил вице-премьер.

В конце июня Минобороны РФ подписало с холдингом "Сухой" контракт на поставку истребителей Су-57. В рамках договора соглашения оборонное ведомство получит 76 самолетов.

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, может развивать скорость до 2600 км/ч, обнаруживать летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей. Истребитель успешно прошел испытания в реальных боевых условиях в Сирии.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
ПАК ФА
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Борисов Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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