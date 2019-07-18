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18.07.2019
Интерфакс-АВН

Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов

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Микросхема. Источник: hq-wallpapers.ru.

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Межотраслевая стратегия развития радиоэлектронной отрасли будет разработана к сентябрю текущего года, заявил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"По поручению президента и председателя правительства к сентябрю будет разработана стратегия развития радиоэлектронной отрасли, которая должна носить межотраслевой характер. В ней серьезное внимание будет уделено развитию центров проектирования микросхем и системотехники", - заявил заместитель председателя правительства РФ.

В конце июня стало известно, что президент России Владимир Путин поручил правительству РФ утвердить межотраслевую стратегию развития электронной промышленности, а также план мероприятий по её реализации.

Соответствующее поручение главы государства по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по развитию электронной промышленности и электронной компонентной базы было опубликовано на сайте Кремля.

Согласно поручениям, указанные стратегия и план, в частности, должны предусматривать текущие и прогнозные параметры рынка российской радио- и микроэлектронной продукции, охватывающие её импорт и экспорт, а также потребление государственными (муниципальными) заказчиками, иными организациями и производителями в данной сфере.

Кроме того, они должны предусматривать преимущественное использование отечественной микроэлектроники и программного обеспечения, утверждение перечня ключевых компонентов микроэлектроники и показателей увеличения объемов выпуска гражданской продукции на их основе для сосредоточения мер господдержки на этих целях.

Также должны быть определены приоритетные направления кооперации с иностранными производителями в интересах создания и поэтапной локализации изготовления компонентов микроэлектроники, оборудования и материалов, а также базовых технологий, открытых для всех участников рынка.

Также должна быть разработана система адресной подготовки кадров, ориентированной на решение перспективных задач электронной промышленности.

Срок исполнения поручения - до 31 декабря текущего года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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