РФ будет выпускать не менее 70 самолетов МС-21 в год к 2025 - вице-премьер Борисов

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Российские авиастроители к 2025 году должны серьезно нарастить объемы выпуска среднемагистральных самолетов МС-21, заявил в интервью "Интерфаксу" заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

"Существует пошаговая программа наращивания производственных возможностей и выпуска серийных самолетов. К 2025 году мы должны выйти на выпуск не менее 70 самолетов в год",- сказал вице-премьер.

Он заявил, что на 2021 год намечены серийные поставки самолета.

"Как вы знаете, есть твердые контракты на поставку 175 самолетов. "Аэрофлот" намерен заключить дополнительный контракт. Это как раз гарантия того, что ОАК и "Иркут" с меньшими рисками под эти твердые контракты вкладывают средства в расширение производства", - сказал Борисов.

МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России, а удлиненное композитное крыло - одним из его конкурентных преимуществ. Оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus.