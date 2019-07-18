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18.07.2019
Интерфакс-АВН

Евкуров проверил подготовку войск ЦВО к манёврам "Центр-2019"

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Юнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров.
Источник изображения: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров в среду совершил рабочую поездку в Центральный военный округ (ЦВО), сообщает Минобороны РФ.

"В Оренбургской области генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров ознакомился с инфраструктурой полигонов и провёл рекогносцировку районов проведения стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019"", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Евкуров "проинспектировал ход подготовки к СКШУ и заслушал доклады руководства ЦВО", информирует ведомство.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу представил Евкурова, недавно назначенного на должность замглавы военного ведомства, руководству Вооружённых сил. Новый замминистра курирует Главное управление боевой подготовки и Службу безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ.

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